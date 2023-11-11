З цими секретними інгредієнтами вашу капусту проситимуть на кожен обід

Завдяки цим секретам ви станете кулінарною зіркою

З капусти, олії, щіпки солі та цукру можна приготувати смачну, корисну страву на швидку руку, і це – тушкована капуста ! Цю корисну страву можна подавати самостійно, так і в якості гарніру до м’яса або риби. Вона здатна швидко вгамувати голод і наситити організм поживними речовинами.

Наша улюблена страва з капусти може бути звичайною, а може бути смачною і дуже класною. Щоб приготувати фантастичну страву, яку проситимуть і близькі, і друзі, варто знати про деякі хитрощі приготування. Разом з Ukr.Media розкажемо, як зробити тушковану капусту настільки смачною, що вона просто зникатиме зі столу.

Три секрети, які зроблять вашу тушковану капусту ідеальною

Далеко не всі додають звичайний оцет під час гасіння капусти та дарма. Не бійтеся цього продукту. Одна маленька ложка зробить смак капусти приємнішим та якіснішим.

Якісні спеції здатні зробити смак тушкованої капусти більш виразним та незабутнім. Якщо ви хочете приготувати ідеальну страву, додайте трохи порошку імбиру і паприку – вони ідеально підходять до тушкованої капусти.

Для того, щоб тушкована капуста вийшла ще смачнішою, додайте до страви одну велику ложку гірчиці. Тільки не пробуйте класичний продукт — капуста може вийти занадто гострою. Краще для цього вибрати вишукану французьку гірчицю.

Раніше ми розповідали, як приготувати ідеальну тушковану капусту. Спробуйте і не пошкодуєте!