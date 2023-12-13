Буде, як на картинці:як правильно запікати цілу курку чи гуску

У цій статті ми розповімо, як правильно запікати цілу курку чи гуску

Різноманітні страви з запеченої курки чи гуски — це завжди смачно, ситно та святково. Однак, щоб приготувати таку страву правильно, потрібно знати кілька секретів. У цій статті ми розповімо, як правильно запікати цілу курку чи гуску, щоб вона була рум'яною, соковитою та ароматною.

Вибір птиці

Перше, що потрібно зробити — це вибрати правильну птицю. Для запікання цілої курки або гуски найкраще підходить молода тварина, яка має м'яке і ніжне м'ясо. Важливо також, щоб птиця була свіжою. Якщо ви купуєте птицю на ринку, уважно огляньте її. Шкіра повинна бути без пошкоджень, а м'ясо — пружним і без запаху.

Підготовка птиці

Після того, як ви купили птицю, її потрібно правильно підготувати до запікання. Для цього потрібно:

Очистити птицю від пір'я та внутрішніх органів.

Ополоснути птицю під проточною водою.

Посолити і поперчити птицю зсередини та зовні.

Можна також додати інші спеції, наприклад, орегано, базилік або розмарин.

Якщо ви хочете, щоб птиця була більш соковитою, її можна начинити фруктами або овочами.

Запікання

Підготовлену птицю потрібно запекти в духовці. Для цього потрібно:

Розігріти духовку до 180-200 градусів.

Помістити птицю в форму для запікання.

Запікати птицю протягом 1-2 годин, залежно від її розміру.

Через 30-40 хвилин запікання птицю потрібно полити соком, який виділився під час приготування.

У кінці запікання птицю потрібно посипати тертим сиром, щоб вона була більш рум'яною.

Як зробити птицю рум'яною

Щоб птиця була рум'яною, її потрібно запекти при високій температурі. Однак, якщо запекти птицю при дуже високій температурі, вона може швидко підгоріти ззовні, а всередині залишитися сирою. Щоб уникнути цього, птицю потрібно запекти при високій температурі протягом перших 30-40 хвилин, а потім зменшити температуру до 160-180 градусів.

Ще кілька порад

Щоб птиця була більш соковитою, її можна попередньо замаринувати в суміші солі, перцю, спецій та рослинної олії.

Якщо ви хочете, щоб птиця мала більш насичений аромат, її можна запекти з овочами, наприклад, картоплею, цибулею, морквою або грибами.

Готову птицю можна нарізати на порції і подавати з гарніром.

Щоб приготувати ідеальну запечену курку чи гуску, потрібно дотримуватися всіх рекомендацій, які ми навели в цій статті. Однак, навіть якщо ви зробите все правильно, завжди є ймовірність, що птиця не буде рум'яною. Щоб цього не сталося, можна скористатися невеликим лайфхаком. Перед тим, як поставити птицю в духовку, її потрібно змастити сметаною або майонезом. Це допоможе їй отримати рум'яну скоринку.

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