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Пожежа у Львові після ракетного удару палала до ранку: фото, відео

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Пожежа у Львові Новина оновлена 27 березня 2022, 10:06
Пожежа у Львові

Пожежу ліквідували лише на ранок наступного дня.

У Львові внаслідок ворожого обстрілу на території одного з промислових підприємств із зберігання пального сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, спалах стався 26 березня близько 16:30.

Ліквідувати пожежу вдалося лише 27 березня о 06:49.

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Пожежа у Львові
Після обстрілу почалася пожежа
Після обстрілу почалася пожежа
Пожежу ліквідували лише на ранок наступного дня
Пожежу ліквідували лише на ранок наступного дня

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", увечері 26 березня росіяни вдарили ракетами по Львову. Після обстрілу почалася пожежа, небо заволокло чорним димом.

За попередніми даними, п’ятеро людей через обстріл отримали поранення. Поліцейські вже затримали двох корегувальників вогню.

Як заявив спікер президента України Сергій Никифоров, на Заході не зробили жодних серйозних заяв щодо ракетного обстрілу по Львову, який знаходиться за 80 км від польського кордону.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська регулярно обстрілюють Львів. 13 березня окупанти вдарили по Яворівському полігону. Тоді внаслідок серйозного ракетного удару загинуло щонайменше 35 людей, більше сотні отримали серйозні каліцтва.

Теги:
#Пожежа #Львів #ГСЧС
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