Загибель українських бійців на Донбасі: що відомо про двох десантників (фото)

Житомирщина прощається із загиблими захисниками України

Внаслідок артобстрілу бойовиків на Донеччині біля Зайцевого 21 лютого загинули двоє десантників із 95-ї бригади — Ігор Демидчук та Олександр Стельмах.

Як повідомляють "Факти Житомира", вони обоє були уродженцями області. Старшому лейтенанту Ігореві Демидчуку було 28 років. Він командував 6 десантно-штурмовою ротою. Уродженця міста Овруч товариші по службі згадують як хорошого командира і чуйну людину. З фронту його не дочекалися батьки та дружина.

Олександру Стельмаху було 40 років, до свого дня народження він не дожив трохи більш як два тижні. Штаб-сержант, сержант із матеріального забезпечення 6 десантно-штурмової роти. Минулого року він закінчив навчання у державному університеті "Житомирська політехніка" за спеціальністю "Облік та оподаткування". У нього залишилися батьки, сестра, дружина та двоє дітей.

"Старшина Стельмах..."/ Фото виклав побратим Олександра

У Житомирі на згадку про героїв, які віддали за Україну життя приспустять прапори. Прощання із загиблими десантниками 95-ї бригади відбудеться на площі Соборній.

Раніше "Телеграф" писав, що на Донбасі напередодні загинув капітан розвідки Антон Сідоров – з бійцем попрощалися у Києві.

Нагадаємо, обстріли на Донбасі активізувалися 17 лютого. Ескалація відбувалася дуже швидко — вже 21 лютого Росія заявила про визнання ОРДЛО як "незалежних" і ратифікувала у Держдумі договори про "дружбу", які дають право РФ вводити військовий контингент до окупованих районів.