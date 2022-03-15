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У Маріуполі росіяни використовують як живий щит 400 заручників у лікарні: подробиці

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Обласна лікарня інтенсивного лікування Новина оновлена 15 березня 2022, 23:04
Обласна лікарня інтенсивного лікування

За словами Венедиктової, окупанти також знищили у місті Управління Донецької єпархії ПЦУ

На двадцятий день військової агресії з боку російської федерації у Маріуполі Донецької області російські загарбники взяли у заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні інтенсивного лікування.

Як повідомляє генеральний прокурор України Ірина Венедиктова, людей тримають "як живий щит".

"Окупанти бомбили приміщення Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя і взяли в заручники лікарів і насильно утримують близько 400 цивільних осіб, що знаходяться там. Навколо лікарні-заручника горять багатоповерхівки", — пише генпрокурор.

Крім того, Венедиктова заявила, що російські загарбники знищили у Маріуполі Управління Донецької єпархії ПЦУ.

Зазначимо, що з кожним днем обложений портовий Маріуполь Донецької області все більше страждає від рук російських окупантів. Нещодавно в мережі показали відео житлових будинків, що горять, зняте з повітря. Над містом буквально стоять стовпи чорного диму.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому українські військові поки що не можуть відбити росіян від Маріуполя.

Нагадаємо, що у Чернігові українські рятувальники показали, що залишилося від житлових багатоповерхівок після так званої російської "денацифікації". Для гасінь пожеж будівель залучалися 132 рятувальники та 22 одиниці техніки.

Теги:
#Маріуполь #Окупанти #Ірина Венедиктова
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