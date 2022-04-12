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Глава Донецької ОВА назвав страшну кількість загиблих в обложеному Маріуполі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Голова Донецької ОВА Павло Кириленко Новина оновлена 12 квітня 2022, 20:24
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Число загиблих в Маріуполі досягає 22 тисяч

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що кількість загиблих в обложеному Маріуполі може сягати 20-22 тисяч людей.

Про це він сказав у коментарі CNN.

"Ситуація у місті важка і уточнити реальну кількість загиблих складно", — додав він.

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Нагадаємо, що 11 квітня російські окупанти атакували Маріуполь невідомою хімічною речовиною. У постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення спостерігалися такі симптоми: гіперемія особи, підвищення тиску, сухість та печія у ділянці ротоглотки, слизових ділянок очей. Відео з постраждалими показали у мережі.

Про можливість застосування хімічної зброї у Маріуполі безпосередньо заявляли у російських ЗМІ представники окупаційної влади ОРДЛО.

Нагадаємо, у зв’язку з небезпекою українське МОЗ випустило низку рекомендацій залежно від виду застосовуваної хімічної зброї. "Телеграф" також публікував інформацію про зарин — отруйну речовину, яка застосовувалася під час російської кампанії в Сирії.

Теги:
#Донецька область #Маріуполь #Павло Кириленко
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