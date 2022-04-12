У Зеленського сказали, яке слово Кремль ненавидить більше, ніж "Україна"

Окупанти цинічно знищують український Маріуполь, щоб залякати людей.

У Офісі президента переконані, що у Кремлі сильніше слова "Україна" ненавидять український Маріуполь, по якому російська армія нещадно гатить майже з самого початку війни.

Таку думку у Twitter висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Оперативно та правдиво про війну в Україні — наш Telegram

"Якщо Кремль і ненавидить зараз щось більше за Україну, то це слово "Маріуполь". 1,5 міс. наші захисники боронять місто від російської орди, чисельність якої більша в 10+ разів. Вони тримаються під бомбардуваннями та вгризаються в кожен метр міста. Вони змушують росію платити надвисоку ціну", — написав Михайло Подоляк.

За його словами, українські військові у Маріуполі зараз заблоковані й мають проблеми з припасами. Керівництво країни знає про це й намагається зробити все, щоб розв'язати цю проблему. Однак, публічного висвітлення планів та кроків щодо деблокування Маріуполя не буде, щоб не інформувати ворогів.

Нагадаємо, що 11 квітня російські окупанти атакували Маріуполь невідомою хімічною речовиною. Пізніше відео з постраждалими показали у мережі.

Про можливість застосування хімічної зброї в Маріуполі безпосередньо заявляли в російських ЗМІ представники окупаційної влади ОРДЛО.

Нагадаємо, у зв’язку з небезпекою українське МОЗ випустило низку рекомендацій залежно від виду застосованої хімічної зброї. "Телеграф" також публікував інформацію про зарин — отруйну речовину, яка застосовувалася під час російської кампанії в Сирії.