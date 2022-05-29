На Херсонщині росіяни потрапили в засідку: знищено бронеавтомобіль за мільйон доларів (відео)

Операцію провели у ворожому тилу

Окупанти заявили про уявне закриття кордонів Херсонської області, але подібні заяви не зупиняють українських захисників. У тилу ворога на території Херсонщини бійці Сил спеціальних операцій знищили бронемашину КамАЗ "Тайфун".

Вони поділилися відео своєї роботи у засідці.

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Воїнам вдалося вийти на шляхи проїзду ворожої техніки. Ділянку дороги замінували, а коли там їхала броньована вантажівка з солдатами ворога — підірвали дистанційно. Техніка окупантів та особовий склад знищено повністю.

"Тайфун" досить свіжа машина, їх почали виробляти лише у 2014 році. Випустили їх трохи більше ніж 260 штук. У нього влазить за нормами три людини екіпажу та 14 десантів. Вартість такого бронеавтомобіля – мільйон доларів.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ пішли у контрнаступ. Відомо, що ворог втрачає людей і відійшов углиб території на невигідні рубежі. Про рух української армії до визволення окупованих земель на півдні заявив і радник голови ОП, Олексій Арестович. Він зазначив, що російську армію розгромлять, але можуть пройти місяці в окупації.

Раніше "Телеграф" писав, що на окупованій частині Херсонської області росіяни зводять ешелоновану лінію оборони. Також вони намагаються запровадити рублеву зону і хочуть провести мобілізацію чоловіків на війну проти України.