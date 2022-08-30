Чоловік у Тернополі вкрав із грального автомата іграшки та роздав дітям: суд виніс несподіваний вирок

Чоловік свою провину у суді не визнав

На Тернопільщині, де віруючі влаштували Хресну ходу, чоловіка судили за те, що він витяг іграшки з грального автомата, після чого роздав їх дітям.

Слідство кваліфікувало цей вчинок чоловіка як крадіжку. За ч.3 ст. 185 КК йому загрожувало від трьох до шести років ув'язнення. Інцидент стався у липні 2021 року, йдеться у вироку Борщівського райсуду.

Повідомляється, що чоловік підійшов до грального автомата "Хватайка" і через отвір у його лівій нижній частині руками проникнув усередину вказаного ігрового апарату, звідки шляхом пошкодження захисної перегородки почав діставати іграшки. За даними слідства, він таким чином дістав 24 м’які іграшки на загальну суму 4310 грн.

Чоловік пояснив, що побачив, як діти марно намагалися витягнути іграшки з атракціону, після чого вирішив спробувати це зробити сам. Він кинув в автомат 50 грн, проте програв. Після цього він розлютився і руками дістав 24 іграшки, частину яких віддав дітям. Решту іграшок він віддав своєму знайомому для його дітей.

У результаті суд ухвалив, що чоловік так вчинив не з корисливих спонукань. Потім його визнали невинним і виправдали. Іграшки будуть повернуті законному власнику. Усі судові витрати сплатить держава.

Раніше повідомлялося, що відомого бойовика "ДНР" засудили у росії. Окрім того, стали відомі нові подробиці російського судилища над президентом України Володимиром Зеленським.