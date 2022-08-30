Мужчина в Тернополе украл из игрового автомата игрушки и раздал детям: суд вынес неожиданный приговор

Мужчина свою вину в суде не признал

В Тернопольской области, где верующие устроили Крестный ход, мужчину судили за то, что он вытащил игрушки из игрового автомата, после чего раздал их детям.

Следствие квалифицировало этот поступок мужчины как воровство. По ч.3 ст. 185 УК ему грозило от трех до шести лет тюрьмы. Инцидент произошел в июле 2021 года, говорится в приговоре Борщевского райсуда.

Сообщается, что мужчина подошел к игровому автомату "Хватайка" и через отверстие в его левой нижней части руками проник внутрь указанного игрового аппарата, откуда путем повреждения защитной перегородки начал доставать игрушки. По данным следствия, он таким образом достал 24 мягких игрушек на общую сумму 4310 грн.

Мужчина пояснил, что увидел, как дети тщетно пытались вытянуть игрушки с аттракциона, после чего решил попробовать сделать это сам. Он бросил в автомат 50 грн, однако проиграл. После этого он разозлился и руками достал 24 игрушки, часть которых отдал детям. Остальную часть игрушек он отдал своему знакомому для его детей.

В итоге суд постановил, что мужчина так поступил не из корыстных побуждений. Затем его признали невиновным и оправдали. Игрушки будут возвращены законному владельцу. Все судебные издержки оплатит государство.

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