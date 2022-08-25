Верующие УПЦ МП устроили Крестный ход, несмотря на запрет властей: скандальное видео стало хитом росСМИ

Местные власти думают, что делать с Крестным ходом

Странна ситуация произошла в Тернопольской области, где многотысячная колонна верующих Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП), несмотря на полномасштабное вторжение рф, движется в направлении Почаева.

Об этом сообщает hromadske. Верующие неорганизованными группами двигаются в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, которая сейчас находится в аренде УПЦ МП.

"Это неорганизованная колонна людей, среди них нет четко определенного лица, которое их официально ведет. Полицейские обеспечивают публичный порядок и безопасность участвующих в ходе людей, а также соблюдение ими правил дорожного движения. Таких нарушений, чтобы людей за что-то задерживать, не было", — отметили в местной полиции.

В полиции объяснили, что Совет обороны Тернопольской области еще 26 июля принял решение, согласно которому во время совершения религиозных обрядов следует избегать организованного передвижения пешком или автомобильным транспортом, группами, колоннами или шествием. Однако верующие игнорируют этот запрет.

Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш рассказал, что в колонне двигаются 5 тысяч человек. В некоторых населенных пунктах их останавливают, однако верующие обходят такие села/города полями.

"Вчера у нас было очень много разных событий. Вместо того, чтобы сосредоточиться на другой работе, мы этих людей по полям вылавливали. Они бежали на прорыв. Это неконтролируемая масса", – оценил ситуацию Труш.

Глава ОГА добавил, что предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий сказал, что не благословлял на это шествие, а хмельницкий владыка тоже отказался брать на себя ответственность. Что делать с ходом верующих местные власти Тернополя решат 26 августа на заседании областного совета.

Некоторые верующие выражают свое недовольство в сети из-за "теплого приема". В рф данные ролики активно использует российская пропаганда.

Ранее сообщалось, что представители Православной церкви Украины (ПЦУ) и УПЦ подписали исторический документ, где вместе осудили москву. Тем не менее конфликты между священниками двух церквей все возникают. К примеру, священник "Московского патриархата" избил "коллегу" из ПЦУ крестом.