В ПЦУ и УПЦ подписали неожиданный документ, где вместе осудили москву
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Подписана и опубликована Декларация понимания
В среду, 5 июля, прошла первая неформальная встреча священников Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви (часто называемая "Московским патриархатом", — Ред.).
По итогам мероприятия представители духовенства УПЦ и ПЦУ, собравшиеся в стенах Святой Софии для диалога о перспективах единства украинского Православия, подписали и опубликовали Декларацию понимания. Об этом сообщает ethos.org.ua.
Проведению этой встречи способствовало Министерство культуры и информационной политики, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести и Национальный заповедник "София Киевская". В Декларации духовенство осудило войну, которую развязала путинская россия против суверенного народа Украины.
УПЦ и ПЦУ отметили, что в межконфессиональных отношениях в современности они видят единство взглядов:
- в осуждении деструктивной позиции Московской патриархии, которая, пренебрегая Заповедями Божьими, превратилась в "прислугу" путинского режима и благословляет русских агрессоров на кровопролитие;
- в понимании необходимости единения для защиты Украины;
- в понимании необходимости единства украинского Православия, стоящего перед внешними и внутренними вызовами настоящего
Как известно, УПЦ (вслед за РПЦ — Русской православной церковью) негативно отнеслась к получению ПЦУ томоса об автокефалии от Константинополя и формально не признает каноничности Православной церкви Украины.
Ранее сообщалось, что в мае священники УПЦ на Соборе приняли решение о полной самостоятельности и независимости от РПЦ. В рф обвинили в этом решении Госдеп США. В "Московском патриархате" просто разочаровались в Москве и Кирилле.