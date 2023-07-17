Коридор для військових і гордість путіна. Чому Кримський міст такий важливий для рф

Спроможність везти в Україну окупантів та продовольство для них знизиться

В анексованому Криму знову вибухнув улюблений для володимира путіна Керченський міст. Він є єдиною автомобільною та залізничною дорогою, що сполучає росію з анексованим півостровом, та перетворився на щілину, через яку російські військові постійно лізуть в Україну з півдня, а воєнна техніка та продукти постачаються в окуповані регіони.

Вже почали з'являтися перші оцінки щодо ушкоджень та прогнози, як саме це може зіпсувати плани окупантам. Вже відомо, що зруйнований лише один проліт, але, на жаль, деякі свої функції міст все ще виконуватиме. Принаймні до наступного інциденту.

"Телеграф" пояснює, чому міст такий важливий і чому його треба знищити:

Найшвидша дорога з росії у Крим

До будівництва мосту росіяни долали шлях до Криму на поромах, використовуючи Керченську переправу, адже півострів відділений від рф морем. Але поромна переправа займає багато часу та залежить від погоди. Як дорожчу альтернативу росіяни залучали незаконне авіасполучення, до речі, на військових аеродромах також час від часу лунає "бавовна", тому це також впливає на вибір маршрутів.

Зараз 19-кілометровий міст є найзручнішим способом для росіян доїхати у Крим, він складається з окремої автомобільної частини та залізної колії. Він має чотири автомобільні смуги – по дві в кожному напрямку, якими щодня проїжджає близько 40 тис. автомобілів, а дві залізничні колії дозволяють щодня рухатися до Криму та з Криму майже 50 поїздам.

Міст сполучає півострів з Краснодарським краєм рф

Зараз, після окупації росією півдня України, альтернативною залишається набагато довша і небезпечніша автомобільна дорога через зону бойових дій вздовж Азовського моря, яку називають "сухопутним коридором":

Воєнна логістика

Сьогодні міст має велике логістичне значення у забезпечені південного угрупування російських окупаційних військ. Ним перекидають танки, "Урали" та іншу техніку, боєприпаси які окупанти потім застосовують проти ЗСУ на півдні України. Станом на сьогодні міст є основним джерелом постачання для російських військ в окупованих частинах Херсонської та Запорізьких областей. Через міст перекидають паливо та продовольство для окупантів.

Також на міст розраховують військові частини, розташовані у Севастополі, де базується чорноморський флот росії.

Ось, приміром, відео, яке показує перекидання цілої колони з материка у Крим:

Але основне навантаження припадає на залізницю, а залізничне полотно, судячи з фото, не було пошкодженим. Як повідомив віцепрем'єр рф Марат Хуснуллін, залізнична частина Кримського мосту станом на цю мить повноцінно працює.

Автомобільна частина мосту використовується для перекидання армії за допомогою автомобільних колон. Минулого року водії неодноразово фільмували, як через Крим на територію окупованих областей півдня перекидали військовослужбовців так званих російських "добровольчих батальйонів".

Останніми днями російські загарбники активізували переміщення особового складу, боєприпасів і техніки через Кримський міст, що стало однією з причин заторів на ньому. Окупанти використовували цивільні вантажівки для прихованого перевезення боєприпасів. До Маріуполя через міст возили війська, які зараз заважають ЗСУ, тепер спроможність перевозити окупантів значно знизиться.

Знищення головного логістичного ланцюжка росіян перед активною фазою контрнаступу ЗСУ загрожує зірвати постачання російських військ.

Забезпечення півострова продуктами

Міст став критичним для зниження цін на різні продукти в Криму після анексії, відкрив нові шляхи розвитку та сприяв цілорічному пересуванню туристів. Вже зараз відомо, що про серйозне пошкодження щонайменше одного прольоту мосту, автомобільне сполучення залишається паралізованим.

Вибух може призвести до дефіциту певних продуктів у Криму, вплинути на експорт із кримських портів або, що ще гірше, призвести до зупинки цілих секторів його економіки через перебої з постачанням сировини. Вранці біля поромної переправи через Керченську протоку вишикувалася черга із вантажівок та легкових автомобілів, які не пускають на пором. Вантажні та легкові автомобілі стоять у пробці та чекають, коли їм дозволять заїхати на судно. Далекобійники не можуть виїхати з півострова вже другу добу.

Туристи будуть змушені їхати через блокпости

Після вибухів на Кримському мосту автобуси з Краснодара до Криму скасовано. Туристам, які виїжджають із півострова, пропонують скористатися поромною переправою або їхати "сухопутним коридором", який пролягає через окуповані території. Вже зараз відомо, що на так званому альтернативному "сухопутному коридорі" вздовж Азовського моря по окупованій частині півдня України утворився затор. Про це повідомляють російські Telegram-канали. У майбутньому він ще й ускладниться через збільшений вантажопотік, бо за ним можуть почати транспортувати й інші вантажі:

"ТАСС" повідомляє, що зараз у Криму застрягли щонайменше 50 тисяч туристів, більшість із них заїхали на власних автомобілях. Тому чекаємо щемливих відео з сухопутного коридору у стилі "не хочу їхати з Криму".

Удар по гідності путіна

Будівництво мосту коштувало космічних грошей — приблизно 4 млрд доларів і вважалося особистим проєктом володимира путіна, символом нового політичного зв'язку з анексованим Кримом. Коли його вперше відкрили у 2018 році, Кримський міст російські ЗМІ назвали "будівництвом століття", а путін особисто проїхався по мосту.

Під час його відкриття володимир путін виголосив промову, назвавши цей день "історичним" і заявив, що міст мріяли збудувати "ще за царя-батюшки".

путін приїжджав подивитися на свій улюлений міст у грудні

Після підриву мосту у жовтні західні медіа назвали інцидент ударом по его путіна та його імперських амбіціях, бо він був символом мрій відбудувати "втрачену велич" росії. А у грудні 2022 року російський диктатор особисто приїжджав подивитися, як ремонтують міст після удару.

Зазначимо, що це вже не перша потужна "бавовна" на Кримському мосту, раніше він вибухав 8 жовтня 2022 року. Тоді його частково закрили через пошкодження залізничної частини та автодороги, а потім повністю відкрили в лютому 2023 року.