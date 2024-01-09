Перевірка на міцність? У Черкасах трактор вʼїхав в авто Tesla (відео)

Дивом обійшлось без жертв

У Черкасах, як і в більшості міст України, через снігопади на дорогах працює техніка, яка розчищає вулиці. Один з таких тракторів став учасником ДТП разом з автомобілем Tesla.

Про це повідомляє місцеве видання "1800". Зазначається, що аварія сталась по вулиці Смілянській о 6:20 ранку.

Також видання отримало підтвердження інформації щодо ДТП у пресслужбі патрульної поліції в Черкаській області. Відео з моментом зіткнення активно поширюється у мережі.

Вулиця Смілянська на мапі

Речник патрульної поліції Олексій Драгун зауважив, що водій трактора LOVOL, рухаючись вулицею Смілянська, під час повороту ліворуч не надав переваги в русі автомобілю Tesla, який рухався в зустрічному напрямку. Як наслідок, сталось зіткнення.

Унаслідок ДТП автомобіль значно постраждав, адже у нього зімʼято та зірвано капот, а також потрощено лобове скло. На щастя, обійшлось без постраждалих

Tesla, яку протаранив трактор

Tesla, яку протаранив трактор

Місцеве видання додало, що на водія трактора, який порушив правила дорожнього руху, патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП.

Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 8 січня, у Деснянському районі Києва під час руху спалахнув тролейбус. Інцидент стався прямо навпроти зупинки громадського транспорту.