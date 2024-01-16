Теракт у сільраді на Закарпатті: кількість жертв зросла

Чоловік провів у лікарні майже місяць

Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до 2 осіб. У понеділок, 15 січня, від отриманих унаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер 47-річний депутат сільради.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Ім'я померлого не називається, але зазначається, що він працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.

Також в ОГП повідомили, що за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури продовжується досудове розслідування за фактом підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради.

У межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.

Нагадаємо, 15 грудня 2023 року на Закарпатті депутат Сергій Батрин підірвав три бойові гранати під час засідання Керецьківської сільської ради Хустського району. Унаслідок вибуху були травмовані 23 особи. Наступного дня після інциденту було констатовано смерть одного з депутатів, якого госпіталізували до медзакладу у тяжкому стані.

Батрин отримав підозру від Служби безпеки України. Його звинувачують у вчиненні терористичного акту, який спричинив тяжкі наслідки. Дії Батрина було кваліфіковано за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Як повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола, причиною того, що депутат сільради Сергій Батрин підірвав три гранати, могло стати дискусійне обговорення щодо призначення та визначення умов оплати праці голови Керецьківської ТГ на 2024 рік. Після конфлікту з колегами чиновник вийшов з кімнати засідань, а потім повернувся туди з боєприпасами. Він додає, що Батрин був проти виділення сільському голові надбавку у 50% та щомісячну премію у 100% від окладу.