У одній з країн світу дозволили п’яту дозу COVID-вакцини: подробиці

Наразі п'ята доза вакцини доступна не всім громадянам, але ситуація може змінитися

Міністерство охорони здоров’я Туреччини дозволило робити п’яте щеплення від коронавірусу тим громадянам, які вже встигли отримати чотири дози вакцини. Дозвіл стосується двох препаратів від COVID-19.

Про це повідомило турецьке видання Daily Sabah.

Так, п’яте щеплення від коронавірусу можуть зробити громадяни, які більш як три місяці тому отримали дві дози китайського Sinovac та дві дози препарату Pfizer.

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При цьому зазначається, що вакцина доступна лише для "певних категорій людей".

Додамо, що у Туреччині від коронавірусу щеплюють вакцинами Sinovac, Pfizer та препаратом вітчизняного виробництва під назвою Turkovac, який почали виробляти у грудні 2021 року. Турецьку вакцину також використовують для бустерних щеплень.

Тим часом в Україні лише почали говорити про те, щоб дозволити усім громадянам третю дозу вакцини від коронавірусу. Наразі бустерне щеплення доступне лише чітко визначеним категоріям громадян із важкими супутніми захворюваннями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні прогнозують чергову хвилю коронавірусу, яку може викликати мутований штам "Омікрон". Його симптоми дещо відрізняються від штаму "Дельта", який спровокував попередню хвилю COVID-19.