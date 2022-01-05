Укр

В одной из стран мира разрешили пятую дозу COVID-вакцины: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
Три бустерные дозы вакцин от COVID-19 разрешили в Турции
Три бустерные дозы вакцин от COVID-19 разрешили в Турции

В настоящее время пятая доза вакцины доступна не всем гражданам, но ситуация может измениться

Министерство здравоохранения Турции разрешило позволить делать пятую прививку от коронавируса тем гражданам, которые уже успели получить четыре дозы вакцины. Разрешение относится к двум препаратам от COVID-19.

Об этом сообщило турецкое издание Daily Sabah.

Так, пятую прививку от коронавируса могут сделать граждане, которые более трех месяцев назад получили две дозы китайского Sinovac и две дозы препарата Pfizer.

При этом отмечается, что вакцина доступна только "определенным категориям людей".

К слову, в Турции от коронавируса прививают вакцинами Sinovac, Pfizer и препаратом отечественного производства под названием Turkovac, который начали производить в декабре 2021 года. Турецкую вакцину также используют для бустерных прививок.

Тем временем в Украине только начали говорить о том, чтобы разрешить всем гражданам третью дозу вакцины от коронавируса. В настоящее время бустерная прививка доступна только четко определенным категориям граждан с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине прогнозируют очередную волну коронавируса, которую может вызвать мутированный штамм "Омикрон". Его симптомы несколько отличаются от штамма "Дельта", спровоцировавшего предыдущую волну COVID-19.

Теги:
#Турция #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
В Алматы подтянули силовиков
Новости СНГ
Отключен интернет, на улицах взрывы и стычки с полицией: что происходит в Казахстане на третий день протестов (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Алматы подтянули силовиков
Отключен интернет, на улицах взрывы и стычки с полицией: что происходит в Казахстане на третий день протестов (видео)
Дата публикации
Категория
Зеленский приехал в Карпаты с охраной.
Приехал на борьбу с олигархом? Зеленский поселился в Буковеле в одном отеле с Коломойским
Дата публикации
Категория
Медики призывают не паниковать, однако вирус до конца не изучен и может протекать сложнее обычного ковида
"Флурона" уже по соседству с Украиной: что известно о новой болезни
Дата публикации
Категория
В Ассоциации риелторов Украины рассказали, когда цены на жилье начнут расти
Когда выгоднее всего покупать квартиру в 2022 году: мнение экспертов
Дата публикации
Категория
Ринат Ахметов за год увеличил состояние на 55%
Ахметов за год серьезно разбогател: его состояние достигло почти 25% бюджета Украины