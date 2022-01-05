В одной из стран мира разрешили пятую дозу COVID-вакцины: подробности

В настоящее время пятая доза вакцины доступна не всем гражданам, но ситуация может измениться

Министерство здравоохранения Турции разрешило позволить делать пятую прививку от коронавируса тем гражданам, которые уже успели получить четыре дозы вакцины. Разрешение относится к двум препаратам от COVID-19.

Об этом сообщило турецкое издание Daily Sabah.

Так, пятую прививку от коронавируса могут сделать граждане, которые более трех месяцев назад получили две дозы китайского Sinovac и две дозы препарата Pfizer.

Читайте также: Категория Харьков Украинец вакцинировался от коронавируса 18 раз и хочет еще: как ему это удалось (видео) Алексей Сукач из Харькова получил 18 прививок от COVID-19, теперь врачи подозревают у него проблемы с психическим здоровьем.

При этом отмечается, что вакцина доступна только "определенным категориям людей".

К слову, в Турции от коронавируса прививают вакцинами Sinovac, Pfizer и препаратом отечественного производства под названием Turkovac, который начали производить в декабре 2021 года. Турецкую вакцину также используют для бустерных прививок.

Тем временем в Украине только начали говорить о том, чтобы разрешить всем гражданам третью дозу вакцины от коронавируса. В настоящее время бустерная прививка доступна только четко определенным категориям граждан с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине прогнозируют очередную волну коронавируса, которую может вызвать мутированный штамм "Омикрон". Его симптомы несколько отличаются от штамма "Дельта", спровоцировавшего предыдущую волну COVID-19.