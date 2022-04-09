Зеленський назвав ще дві країни, які можуть стати гарантами безпеки України

Переговори з російською владою зупинятися не будуть.

Президент Володимир Зеленський назвав ще дві країни, які можуть стати гарантами безпеки для України. Мова про Індію та Китай.

Про це глава української держави заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

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За словами Зеленського, Індія та Китай можуть приєднатися до списку гарантів безпеки, але переговори з російським президентом всеодно потрібно продовжувати.

"Сьогодні Україна не має іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів. Але в Росії немає іншої сили, щоб зупинити цю війну. Тільки він один вирішує, коли закінчиться ця війна", — сказав Зеленський про Путіна в інтерв'ю Bild.

Нагадаємо, що українська делегація під час переговорного процесу у Стамбулі заявила, що відмовлятися від отримання гарантій безпеки, а також повної територіальної цілісності України не збирається.

Днем раніше, 8 квітня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція готова стати однією з держав-гарантів безпеки України, згідно з новим міжнародним договором. Раніше такі ж заяви звучали від Великої Британії та Італії.

Також відомо, що Україна веде переговори щодо гарантій безпеки зі США, Німеччиною та Туреччиною. Не обійшлося у цьому питанні без втручань росії, яка запропонувала як країну-гаранта безпеки Білорусь.