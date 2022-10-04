До кордону Україну прямує ядерний потяг. Що відомо про нову страшилку від путіна

За даними The Times, росія може демонстративно підірвати ядерну зброю біля українських кордонів

Президент росії володимир путін продемонстрував чергову спробу залякати Україну та світ ядерною зброєю. Впливова британська газета The Times із посиланням на джерела в обороні повідомила, що росія має намір демонстративно підірвати ядерну зброю на кордоні з Україною в ході навчань.

Водночас Bloomberg та низка аналітиків вважають, що ядерний шантаж є спробою кремля залякати США та Європу, аби вони припинили підтримку України та змусили Київ розпочати переговори на умовах москви.

Випробування на кордонах та загроза у Чорному морі

За даними The Times, російський президент готовий продемонструвати світу готовність застосувати ядерну зброю через те, що росія втрачає завойовані території в ході успішного контрнаступу ЗСУ. Аргументом на підтвердження цієї тези стали заяви про переміщення потягу з ядерною зброєю до кордонів України.

Польський оборонний експерт Конрад Музика звернув увагу на те, що потяг, який був помічений у центральній частині росії, пов’язаний із 12-м головним управлінням російського міністерства оборони та відповідає за ядерні боєзапаси, їх зберігання, обслуговування, транспортування та видачу підрозділам.

Втілення погроз у життя може піти не за планом: за словами високопоставленого джерела в обороні, якщо путін все ж вирішить розгорнути ядерну зброю на полі бою, вона може випадково вразити російське місто поблизу кордону, наприклад Бєлгород. Водночас міжнародні аналітики припускають, що у випадку якщо кремль захоче застосувати ядерну зброю, це станеться у Чорному морі.

Переміщення потягу з ядерною зброєю

Звіт НАТО, який Альянс розіслав країнам-членам та союзникам, повідомляє, що росія, як очікується, випробує ядерно-торпедний дрон "Посейдон", можливо, у Чорному морі. Також НАТО, ймовірно, повідомило, що атомний підводний човен К-329 "Бєлгород" прямує до Арктики. З підводного човна можна запускати торпеду "Посейдон", яка працює автономно, має довжину близько 24 метрів і радіус дії щонайменше 10 000 км. За даними La Repubblica, його планують випробувати в районі Карського моря.

Атомний підводний човен може виконувати різні функції і є набагато більшим, ніж просто платформою для доставки зарядів, заявив експерт з ядерної зброї в Університеті Лестера, професор Ендрю Фаттер. За його словами, як і у випадку з потягом, росія намагалася надіслати Заходу сигнал про те, що слід припинити втручання в конфлікт. Фаттер вважає, що якщо НАТО відповість на удар по Україні, це "відкриє скриньку Пандори".

Джеймс Роджерс, директор з досліджень Ради з геостратегії, заявив, що не виключає ядерного удару Росії по наступаючих силах України, якою б малоймовірною версією це не здавалося. Роджерс вважає, що відповіддю можуть стати масштабні кібератаки та "економічне удушення Росії й подальша підтримка України". Більш вірогідним варіантом може бути завдання високоточних ударів союзниками по військових цілях.

"На жаль, на декого погрози рф діють"

Дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив, що ядерний шантаж росії вже почав діяти на деяких осіб на Заході.

"Те, що ми бачимо з боку кремля — це загрози, перша сходинка ескалації. Вони будуть багато казати, що не блефують, аби їх хтось злякався і став тиснути на Україну, щоб та підписала мир. Те, що це працює, ми всі бачили вчора у Twitter, коли про це писав Ілон Маск. Звісно, це та сама путінська тактика, яка, на жаль працює", — каже Михайлов.

Щодо ракети "Посейдон", Михайлов зазначив, що це є відновленням ідеї академіка Сахарова створити за допомогою ядерного вибуху велике цунамі, яке змиє узбережжя Сполучених Штатів.

"Але росія не готова до її застосування. Це тактична ядерна зброя, для її застосування потрібно відправити ядерні боєголовки зі спеціальних сховищ — це буде помітно для НАТО. росія не проводила навчань, які передбачали застосування тактичної ядерної зброї спільно з якимись сухопутними операціями (на відміну від СРСР). Отже, застосування тактичної ядерної зброї не змінить ситуації на фронті. А відповідь про яку каже не лише ЦРУ, а й міністр закордонних справ Польщі — це може дуже змінити ситуацію на фронті. З 70-80-х років ядерна зброя замінялася на високоточні засоби (ракети, керовані бомби)", — заявив Михайлов.

Михайлов підсумував, що високоточна зброя НАТО ефективніша за російську, вони можуть дати таку відповідь навіть без застосування ядерної зброї. Це не принесе путіну жодної переваги у тактичному військовому плані. Він вважає, що натівські генерали по своїх каналах мають донести це до кремля.

Видання Bloomberg іронізує, що путін намагається "взяти США на слабо". Тактична зброя замкнена на складах по всій росії і потрібен час, щоб транспортувати її до пускових установок. Тому транспортування буде виявлено за допомогою супутників. Видання зазначає, що ядерні погрози є частиною масштабної спроби кремля залякати США та Європу, щоб вони припинили підтримку України та змусили Київ розпочати переговори на умовах Москви.

"Оскільки європейці готуються до важкої зими після того, як росія спровокувала безпрецедентну енергетичну кризу, скоротивши постачання газу, путін прагне посилити розбіжності в Європі щодо ціни подальшої підтримки України, щоб спробувати змінити громадську думку", — зазначає Bloomberg.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес продемонстрував впевненість Заходу, сказавши: "Ми вважаємо, що це дуже малоймовірно, що путін використає ядерну зброю", він послався на дані, які британці мали на зустрічах з лідерами Індії та Китаю.

В росії, за різними оцінками, зберігається близько 1900 одиниць такої зброї часів холодної війни, а також ракети та літаки, необхідні для її доставки. Хоча використання ядерної боєголовки може бути недостатнім, щоб змінити ситуацію на полі бою, де фронт простягається понад 1200 кілометрів, це може бути способом для путіна спробувати шокувати Україну та її західних союзників, щоб вони відступили. Якби російський диктатор вирішив застосувати таку зброю, він, швидше за все, обрав би військову ціль в Україні як показовий удар, цитує Bloomberg джерело, наближене до Міноборони.