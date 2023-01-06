Спроба відпочити перед атакою. Як на "перемир’я" путіна відреагували у світі

росіянам пригадали новорічні атаки та обстріл Херсона 24 грудня

Слова володимира путіна про 36-годинне перемир’я на Різдво у світі вважають способом для росії перегрупуватися та, можливо, перекинути більше військ і техніки на поле бою.

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Про що мова

російський президент володимир путін вчора ввечері наказав своєму міністру оборони сергію шойгу запровадити тимчасове припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні на Різдво з 12:00 п'ятниці до опівночі суботи. У розпорядженні путіна йдеться, що він нібито прислухався до звернення патріарха Кирила, який до цього підтримував війну. Але пропозицію позитивно не сприйняв ніхто.

путін видав наказ після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав його під час телефонної розмови застосувати "одностороннє припинення вогню". Пізніше Ердоган сказав Зеленському, що Туреччина готова виступити посередником у досягненні "тривалого миру".

Спроба відпочити перед атакою, — реакція світу

Президент США Джо Байден сказав, що, на його думку, путін "намагається знайти трохи кисню" після 10 місяців війни та десятків тисяч жертв зі свого боку. Байден нагадав, що путін уже бомбив лікарні, дитячі садки та церкви на Різдво та Новий рік.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон "не дуже вірить у наміри, що стоять за цією заявою", додавши, що офіційні особи кремля "не дали підстав приймати те, що вони пропонують, за чисту монету". А наказ про перемир'я виглядає як прийом, щоб "відпочити, перегрупуватися і, зрештою, повторно атакувати".

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у своєму Twitter заявила, "припинення вогню не принесе свободи чи безпеки українцям".

Речник ООН Стефан Дюжаррік привітав цей крок, але сказав, що він "не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права".

Голова Європейської Ради Шарль Мішель навіть написав українською мовою, що виведення російських військ — єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки.

Шарль Мішель Twitter

Реакція України. путіну згадали обстріл Херсона 24-го грудня

У своєму нічному зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що справжнє припинення вогню настане, коли російські війська виведуть з країни.

"Тепер вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб… зупинити просування наших хлопців на Донбасі та підтягнути техніку, боєприпаси та мобілізованих ближче до наших позицій. Що це принесе? Просто ще одне збільшення кількості загиблих", — заявив Зеленський.

Радник Зеленського Михайло Подоляк написав у Twitter, що російські війська повинні залишити окуповані території — лише тоді буде тимчасове перемир’я.

Голова РНБО Олексій Данілов написав у Twitter:

"Яке відношення купка маленьких кремлівських дияволів має до християнського свята Різдва? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, підпалює пологові будинки і катує в'язнів? Припинення вогню? Брехня і лицемірство. Ми вас розкусимо в співучій тиші української ночі".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Москва неодноразово ігнорувала мирні пропозиції президента Зеленського. Також він пригадав обстріл Росією Херсона 24 грудня та удари напередодні Нового року як доказ нездатності Москви припинити військові дії під час релігійних свят.

Як повідомляв "Телеграф", у перші хвилини нового року росіяни "привітали" Україну обстрілами із ракет і дронів. А вдень 31 грудня росія здійснила масований обстріл України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворог випустив понад 20 ракет.