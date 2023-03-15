"Росіяни поводяться зухвало": полковник запасу пояснив, чим НАТО помститься за збитий дрон

Владислав Селезньов спрогнозував "Телеграфу", як далі можуть розвиватися події

НАТО і США усіляко уникають збройного конфлікту з росією, хоча інциденти у нейтральних морських акваторіях між Штатами та рф час від часу трапляються. У той же час і сама російська федерація не хоче воювати з країнами-членами Альянсу через одну ключову проблему.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов, коментуючи резонансне збиття американського дрону російським літаком над Чорним морем.

Нагадаємо, інцидент із американським бойовим безпілотником MQ-9 Reaper стався напередодні ввечері. У США оперативно зробили заяву щодо атаки росіян на БПЛА і показали на відео, як виглядав напад.

"Прямих наслідків не буде. Відбулась зустріч посла росії в США Анатолія Антонова з відповідними американськими урядовцями. Вони обмінялися думками і жодних якихось дипломатичних нот, ультиматумів чи погроз не лунало. Інциденти між росією і США час від часу трапляються в міжнародних водах. Часто росіяни поводяться зухвало", — зазначає він.

Експерт до слова нагадав про російську провокацію проти британського військового корабля (в 2021 р.), який вирушав з Одеси до Грузії через прибережні води тимчасово окупованого Криму, "але до якихось збройних сутичок і значної ескалації конфлікту не дійшло".

"З чим це пов'язано? Країни, які входять до НАТО усіляко уникають ескалації конфлікту з рф. І всі провідні спікери заявляють, що Альянс не прагне збройного конфлікту/протистояння з росією. Тому, думаю, що вся ця історія завершиться нічим, якщо ми говоримо про прямі наслідки. А от що стосується активізації певного руху щодо поставок Україні озброєння та військової техніки (сьогодні має відбутися десятий "Рамштайн") — такого варіанту виключати не можна", — каже Селезньов.

Так, за словами експерта, після інциденту над Чорним морем вже з'явилась новина про те, що уряд США не заперечує проти передачі третіми країнами військових літаків для потреб українських Сил оборони.

Разом з тим, як продовжив Селезньов, зараз і сама росія не зацікавлена в прямому збройному протистоянні з країнами-членами НАТО через те, що у рф "очевидно немає для цього військово-технічних ресурсів" попри відповідні наративи кремлівської пропаганди.

"Так само і країни НАТО не зацікавлені зі зрозумілих причин в прямому збройному протистоянні з росією, адже поки що немає приводу застосовувати статтю 5 колективного договору. Думаю, наші західні партнери діють більш раціонально, акцентуючи свої можливості та реакції на інцидент з MQ-9 Reaper саме через призму посилення постачання всіх військових компонентів, які потрібні для українських Сил оборони", — наголошує полковник запасу ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко також прогнозував, якої відповіді від Вашингтону можна чекати на зухвалі дії росіян.

Нагадаємо, 14 березня російські винищувачі Су-27 над Чорним морем скидали паливо на американський дрон. А потім один із них підлетів ззаду і пошкодив пропелер БПЛА. Після цього військові США вирішили втопити БПЛА у нейтральних водах. Як повідомляли у Європейському командуванні США, президенту Джо Байдену оперативно доповіли про подію.