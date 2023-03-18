Оскарження ордера на арешт путіна: юрист пояснив, чого чекати від росії

Рішення МКС в значній мірі зміцнює міжнародну солідарність країн, які засудили агресію рф проти України

росія не зможе ніяким чином оскаржити рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт російського диктатора володимира путіна та "уповноваженої росії з прав дітей" марії львової-бєлової.

Такою думкою з "Телеграфом" поділився Микола Оніщук, колишній міністр юстиції, доктор юридичних наук і екснардеп.

"Наразі не існує таких можливостей. По-перше, як ми знаємо, росія не є підписантом-учасником Міжнародного кримінального суду і не визнає його юрисдикції. Тому такого способу оскарження цього рішення для росії просто не існує", — вважає ексміністр.

По-друге, на думку правника, в росії будуть заявляти, що вони не визнають юрисдикцію МКС. Але навіть і без цієї заяви було зрозуміло, що вони будуть займати саме таку позицію.

"Ще раз наголошую, рішення в значній мірі зміцнює міжнародну солідарність тих країн, які засудили агресію росії проти України. І можливо, це один з важливих кроків юридичного змісту (характеру) в міжнародно-правовому контексті", — певен Микола Оніщук.

Повний текст коментаря експерта читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "росія оскаржити не зможе": ексміністр юстиції про наслідки ордера на арешт путіна.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає виправданим рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна через воєнні злочини.