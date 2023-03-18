Обжалование ордера на арест путина: юрист объяснил, чего ждать от россии

Решение МКС в значительной степени укрепляет международную солидарность стран, осудивших агрессию России против Украины

россия не сможет никоим образом обжаловать решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и "уполномоченной рф по правам детей" марии львовой-беловой.

Таким мнением с Телеграфом поделился Николай Онищук, бывший министр юстиции, доктор юридических наук и экснардеп.

"Пока не существует таких возможностей. Во-первых, как мы знаем, россия не является подписателем-участником Международного уголовного суда и не признает его юрисдикции. Поэтому такого способа обжалования этого решения для россии просто не существует", — считает эксминистр.

Во-вторых, по мнению юриста-профессионала, в россии будут заявлять, что они не признают юрисдикцию МУС. Но даже без этого заявления было понятно, что они будут занимать именно такую позицию.

"Еще раз подчеркиваю, решение в значительной степени укрепляет международную солидарность тех стран, которые осудили агрессию россии против Украины. И возможно, это один из важных шагов юридического содержания (характера) в международно-правовом контексте", — уверен Николай Онищук.

Полный текст комментария эксперта читайте на сайте "Телеграф" в материале: "россия обжаловать не сможет": эксминистр юстиции о последствиях ордера на арест путина.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает оправданным решение Международного уголовного суда (МКС) о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина из-за военных преступлений.