Не так, як в Україні: коли розпочинаються літні канікули у Польщі

Діти підуть на канікули у червні

З початку повномасштабної війни велика кількість українських сімей переїхала до Польщі й багато дітей пішли навчатися до місцевих навчальних закладів. Дата закінчення навчального року у сусідній країні трохи відрізняється від нашої. "Телеграф" розповідає, коли у Польщі у школярів розпочинаються літні канікули.

Так, дидактичні та виховні заняття у польських школах цього року закінчуються 23 червня. Відповідно, літні канікули стартують 24 червня і триватимуть до 31 серпня включно. Про це повідомляє сайт "Польський консультант".

Зазначається, що також залежить від віку дітей. Так, наприклад, старші класи у червні можуть готуватися та складати іспити, а молодші — продовжують навчатися у школі. Однак у деяких школах дітей можуть відпустити на канікули й раніше.

Водночас у польських вишах екзаменаційна сесія триватиме з 1 червня до 20 червня 2023 року. З 20 червня по 1 жовтня студенти йдуть на літні канікули.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в українських школах пройде останній дзвінок цього року і з якого числа школярі підуть на літні канікули.