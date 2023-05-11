Нове загострення між Вірменією та Азербайджаном: на кордоні точаться бої, є втрати

Країни звинувачують одна одну в обстрілах

Збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном загострився. Країни звинуватили одна одну в обстрілах на кордоні, що сталися сьогодні, 11 травня. Вже відомо, що внаслідок ескалації постраждали.

Так, Міністерство оборони Азербайджану заявило про те, що ввечері 10 травня підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у Зодському напрямку Басаркечярського району здійснили масований обстріл позиції Азербайджанської армії, використовуючи різні види стрілецької зброї. Вранці 22 травня вони проводили мінометний обстріл. У МО це назвали "навмисною провокацією".

"В результаті прицільного вогню з боку противника було важко поранено в голову військовослужбовця надстрокової дійсної військової служби Азербайджанської Армії Махмудлу Муслім Відаді оглу. Пораненого військовослужбовця було негайно доставлено до військово-медичної установи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, попри попередження припинити провокації, вірменська сторона порушила режим припинення вогню.

"У напрямку здійснення провокації підрозділами Азербайджанської Армії було вжито необхідних заходів у відповідь", — йдеться в повідомленні.

У МО наголосили, що вся відповідальність за цю провокацію лежить на військово-політичному керівництві Вірменії.

Водночас Міністерство оборони Вірменії заявляє, що сьогоднішнього ранку підрозділи ЗС Азербайджану відкривали вогонь з артилерії та мінометів у бік позицій вірмен, розташованих у напрямку Сотка. Є інформація про поранених.

Сотк на карті

"Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по машині швидкої допомоги з пораненим військовослужбовцем. Підрозділами Збройних Сил Республіки Вірменія вживаються відповідні захисні та профілактичні заходи", — йдеться у повідомленні МО.

Станом на 8 годину ранку сьогоднішнього дня з вірменської сторони було троє поранених внаслідок обстрілу.

Вірменська сторона також стверджує, що заяви Азербайджану щодо вчорашньої стрілянини на кордоні "не відповідає дійсності".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці вересня 2020 року розпочалася друга карабахська війна між Азербайджаном та Вірменією. Після підписання тристороннього договору 10 листопада бойові дії завершилися. Потім у серпні 2022 року бойові дії спалахнули з новою силою. Тоді Азербайджан знову звинуватив Вірменію у провокаціях та оголосив про операцію "Відплата". 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися активні обстріли. Наступного дня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) за воєнною допомогою.