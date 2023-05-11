Новое обострение между Арменией и Азербайджаном: на границе идут бои, есть потери

Страны обвиняют друг друга в обстрелах

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился. Страны обвинили друг друга в обстрелах на границе, которые произошли сегодня, 11 мая. Уже известно, что в результате эскалации есть пострадавшие.

Так, Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района совершили массированный обстрел позиции Азербайджанской армии, используя разные виды стрелкового оружия. Утром 22 мая они вели минометный обстрел. В МО это назвали "намеренной провокацией".

"В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии Махмудлу Муслим Видади оглу. Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на предупреждения прекратить провокации, армянская сторона нарушила режим прекращения огня.

"В направлении совершения провокации подразделениями Азербайджанской Армии были приняты необходимые ответные меры", — говорится в сообщении.

В МО подчеркнули, что вся ответственность за эту провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В то же время Министерство обороны Армении заявляет, что сегодняшним утром подразделения ВС Азербайджана открывали огонь из артиллерии и минометов в сторону позиций армян, расположенных в направлении Сотка. Есть информация о раненных.

Сотк на карте

"Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по машине скорой помощи с раненым военнослужащим. Подразделениями Вооруженных Сил Республики Армения принимаются соответствующие защитные и профилактические меры", — говорится в сообщении МО.

По состоянию на 8 часов утра сегодняшнего дня с армянской стороны было трое раненых в результате обстрелов.

Армянская сторона также утверждает, что заявления Азербайджана насчет вчерашней стрельбы на границе "не соответствует действительности".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце сентября 2020 года началась вторая карабахская война между Азербайджаном и Арменией. После подписания трехстороннего договора 10 ноября, боевые действия завершились. Затем в августе 2022 года боевые действия вспыхнули с новой силой. Тогда Азербайджан вновь обвинил Армению в провокациях и объявил об операции "Возмездие". 13 сентября на границе Азербайджана и Армении начались активные обстрелы. На следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) за военной помощью.