На місці аварії батискафу "Титана" виявили ще одну важливу знахідку

На борту "Титана" перебувало п’ятеро людей

На дні Атлантичного океану знайшли ймовірні останки загиблих, які перебували на борту батискафу "Титан", який зазнав аварії. Раніше там знайшли і уламки субмарини.

Про це повідомила прес-служба Берегової охорони США.

Як пишуть у відомстві, їх вдалося підняти на поверхню разом із уламками батискафу.

"Медичні працівники США проведуть аналіз того, що, ймовірно, є людськими останками, піднятими з місця краху", — зазначають у Береговій охороні.

Водночас експерти продовжують розслідування аварії "Титану". До нього залучили слідчих із кількох країн.

Начальник Берегової охорони США Джейсон Нойбауер зазначає, що слідчі мають зробити значний обсяг роботи, щоб встановити причини катастрофи.

Нагадаємо, що батискаф перестав виходити на зв’язок 18 червня. На його борту було п’ятеро людей. Судно мало опуститися на дно до уламків легендарного лайнера "Титанік". Через 5 днів рятувальники заявили, що знайшли уламки "Титану". Попередньо відомо, що корпус батискафа не впорався із тиском на глибині океану.

Раніше "Телеграф" писав про те, що говорять про катастрофу "Титану" експерти.