Водопровідник під час роботи знайшов стародавні золоті намиста (фото)

Такі прикраси в давнину носили представники кельтської та германської знаті

Водопровідник під час роботи випадково виявив старовинні золоті намиста. Це сталося на північному заході Іспанії.

Знайденим дорогоцінним прикрасам приблизно 2500 років, припускають археологи. Про це повідомляє Arkeonews.

Найдавніша прикраса

Наприкінці серпня Серджіо Марчіанді працював на одному з об’єктів, де й помітив серед каміння золоте намисто. Водопровідник одразу зв’язався з професором доісторичної археології в Університеті Кантабрії Пабло Аріасом.

Вчений прибув на місце унікальної знахідки разом із експертами з Археологічного музею Астурії. Під час первинного розслідування було знайдено й друге намисто. Щоправда, прикраса була розбита на кілька частин. Знайденою коштовністю виявилася шийна гривна. Вони зазвичай виготовлялися з дорогих матеріалів і найчастіше її носили представники кельтської та германської знаті.

"Це дозволить нам вирішити багато загадок, про які нам не вистачало даних", — розповіли дослідники знахідки.

За словами Анхеля Вільї, знайдені експонати є надзвичайно важливими. Ці прикраси дозволять більше дізнатися про звичаї того часу, його технології, культурне коріння і соціальну організацію.

Раніше Телеграф писав, що у Перу виявлено унікальні гробниці з розфарбованими тілами. Стародавній храмовий комплекс був збудований між 2500 і 2200 роками до нашої ери.