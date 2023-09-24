Новий конфлікт в Африці: туареги розпочали війну проти проросійського уряду та "вагнерівців"

Бойовики звинуватили уряд у порушенні мирного договору

На тлі посилення російського впливу в Малі бойовики-туареги оголосили війну військовій хунті, яка захопила владу в країні у 2020 році за допомогою ПВК "Вагнера".

Як інформує defense-arabic, ескалація конфлікту відбулася ще в серпні і є найбільш суттєвою з 2015 року. Водночас africa-express пише, що напередодні глава хунти Асімі Гойта заявив, що має намір відновити повний контроль над територією країни, хоча не уточнив, коли це станеться.

Як відомо, племена туарегів спробували військовим шляхом відокремитися від Малі та проголосили свою державу Азавад у 2012 році, а активні бої закінчилися лише у 2014 році підписанням перемир’я. З того часу партизанська війна проявляла себе в тій чи іншій формі, проте цього року ситуація серйозно розжарилася.

Після перевороту, під час якого до влади прийшли військові у 2020 році, нове керівництво Малі покликало найманців ПВК "Вагнера" і почало суттєво знижувати французький вплив у країні. 2022 року французький контингент залишив територію Малі.

Координаційний рух Азавад, який об’єднує племена туарегів, ще 10 вересня підписав угоду, згідно з якою вони мають спільно виступити проти влади Малі. На переконання бунтівників, уряд порушив низку мирних угод і тепер намагається взяти під повний контроль північ країни, яка раніше мала широку автономію.

Тим часом згідно з інформацією в мережі, туарегам вже вдалося завдати серйозних пошкоджень авіації урядових військ, серед яких є два збиті вертольоти, три винищувачі, БПЛА і транспортний літак Іл-76, що належав "вагнерівцям".

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація про нібито причетність українських спецслужб до нападу на суданських бунтівників, яких підтримує російська ПВК "Вагнера" на початку вересня.

У Головному управлінні розвідки після нападу не стали підтверджувати чи спростовувати можливу причетність України, але нагадали слова глави відомства Кирила Буданова про те, що військових злочинців буде знайдено у будь-якій точці світу.