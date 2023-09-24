Новый конфликт в Африке: туареги начали войну против пророссийского правительства и "вагнеровцев"

Боевики обвинили правительство в нарушении мирного договора

На фоне усиления российского влияния в Мали, боевики-туареги объявили войну военной хунте, которая захватила власть в стране в 2020 году при помощи ЧВК "Вагнера".

Как информирует defense-arabic, эскалация конфликта произошла еще в августе и является наиболее существенной с 2015 года. Вместе с тем africa-express, пишет, что накануне глава хунты Асими Гойта заявил, что намерен восстановить полный контроль над территорией страны, хотя не уточнил, когда это произойдет.

Как известно, племена туарегов попытались военным путем отделиться от Мали и провозгласили свое государство Азавад в 2012 году, а активные бои закончились лишь в 2014 году подписание перемирия. С тех пор партизанская война проявляла себя в той или иной форме, однако в этом году ситуация серьезно накалилась.

После переворота, во время которого ко власти пришли военные в 2020 году, новое руководство Мали позвало наемников ЧВК "Вагнера" и начало существенно снижать французское влияние в стране. В 2022 году французский контингент покинул территорию Мали.

Координационное движение Азавад, объединяющее племена туарегов, еще 10 сентября подписало соглашение, согласно которому они должны совместно выступить против власти Мали. По убеждению мятежников, правительство нарушило ряд мирных соглашений и теперь пытается взять под полный контроль север страны, ранее имевший широкую автономию.

Тем временем, согласно информации в сети, туарегам уже удалось нанести серьезные повреждения авиации правительственных войск, среди которых есть два сбитых вертолета, три истребителя, БПЛА и транспортный самолет Ил-76, принадлежавший "вагнеровцам".

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о якобы причастности украинских спецслужб к нападению на суданских мятежников, которых поддерживает российская ЧВК "Вагнера" в начале сентября.

В Главном управлении разведки после нападения не стали подтверждать или опровергать возможную причастность Украины, но напомнили слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что военные преступники будут найдены в любой точке мира.