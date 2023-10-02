США пожертвували допомогою Україні, щоб уникнути шатдауну. Чи все так погано?

Американські законодавці все ж ухвалили бюджет, пожертвувавши підтримкою Києва заради роботи свого уряду

США змогли уникнути шатдауну (зупинки роботи уряду) та врятувати зарплатні мільйонам чиновників шляхом вилучення із тимчасового бюджету пункту, який посварив між собою законодавців у Конгресі. На жаль для України, це був пункт про фінансування та військову допомогу нам. "Телеграф" розбирається, як вплине на Україну бюджетне фіаско США:

Що означає для України тимчасовий бюджет без допомоги

Законопроєкт, прийнятий в останню хвилину, виключив важливу допомогу Україні. Водночас, не варто забувати, що це лише тимчасовий бюджет на 45 днів, пояснює посол України у США Оксана Маркарова.

"Кошти є. Уряд працюватиме тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше", — написала Маркарова. Так, Україна зараз має принаймні додаткових 1,6 млрд дол. на оборонну допомогу за програмою PDA, а також 1,.23 млрд дол. прямої бюджетної допомоги (вересневий транш, який щойно перерахували на рахунки Світового банку), а також значні суми на енергетичні та інші програми.

По завершенні цих 45 днів буде потрібне нове рішення. Головне, за словами Маркарової, підтримка України в обох партіях і обох палатах Конгресу.

Але деякі республіканці стверджують, що адміністрація президента США Джо Байдена повинна спрямувати фінансування України на безпеку кордонів та інші внутрішні пріоритети. Майже половина республіканців у Палаті представників проголосувала за вилучення 300 мільйонів доларів із нещодавнього законопроекту про витрати на оборону на навчання українських солдатів і закупівлю зброї. Пізніше гроші були затверджені окремо, але противники підтримки України відзначали, що сума зросла.

Для українців брак фінансування спонукатиме до негайної спроби пошуку альтернативних рішень, передає Washington Post. Запит Байдена включав 13,1 мільярда доларів на військову допомогу Україні, які також підуть на поповнення запасів зброї Пентагону, які закінчилися після більш ніж року передачі Києву зброї та боєприпасів. Якщо Пентагон не матиме грошей навіть протягом кількох тижнів, це може порушити здатність дотримуватись кінцевих термінів закупівлі та укладення контрактів, які дозволяли йому підтримувати власний арсенал і забезпечувати постійні постачання зброї в Україну.

Президент США Джо Байден після підписання законопроєкту пообіцяв, що допомога Україні, яка була виключена із документу, буде продовжена. Він сказав, що очікує, що Конгрес прийме допомогу в окремому законі. У зверненні з Білого дому Байден заявив, що Україна може розраховувати на підтримку США.

"Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана", — додав він.

Тепер Байден закликає Конгрес якнайшвидше обговорити пакет допомоги, кажучи, що існує "надзвичайне відчуття терміновості". Він сказав, що очікує, що республіканець, спікер Палати представників Кевін Маккарті дотримається свого зобов’язання забезпечити проходження підтримки, необхідної для того, щоб допомогти українцям "захиститися від агресії та жорстокості". Відповідаючи на запитання, чи може він довірити Маккарті виконувати угоди, Байден відповів: "Ми щойно зробили одну про Україну, тож дізнаємося".

Представник Білого дому сказав, що Байден мав на увазі обіцянку республіканців ухвалити окремий законопроект з цього питання.

Маккарті сказав, що "забезпечить надання зброї Україні", але додав в інтерв’ю американській телерадіокомпанії CBS, що це відбуватиметься лише в поєднанні із законодавством щодо південного кордону США, як того вимагають ультраправі республіканці.

Київ відповів стримано оптимістично

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не вважає, що допомога від США похитнулась, проте назвав відсутність допомоги в тимчасовому бюджеті США інцидентом.

"Питання в тому, чи те, що сталося у Конгресі США, є одиничним випадком або системним. Я думаю, що був випадок. Ми маємо всебічні обговорення з обома частинами Конгресу — республіканцями та демократами. На тлі можливого "шатдауну" рішення було ухвалене, як було. Ми зараз працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб впевнитися, що цього більше не повториться за будь-яких умов", — сказав Кулеба.

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що ситуація із тимчасовим бюджетом не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько 1,6 млрд. дол. США на оборонку та 1,23 млрд. дол. США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти.

"Натомість "шатдаун" американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України. Зараз українська влада активно працює з американськими партнерами, аби нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні", — пояснив Ніколенко.

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель під час візиту до Києва заявив, що розраховує на те, що США продовжуватимуть свою непохитну безпекову допомогу.

"Ми віримо, що це не буде останнє слово. Я сподіваюся, що це не буде остаточне рішення і що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну", — сказав Боррель та додав, що ЄС готує довгострокові зобов'язання щодо безпеки.

Вдалі вихідні для путіна: погляд ЗМІ

CNN пише, що невключення допомоги на голосуванні Конгресу сприяло тому, щоб ці вихідні стали вдалими для путіна. У політичному плані це може підбадьорити російського диктатора та посіяти сумніви щодо збереження сили США у війні серед союзних країн. Після бурхливого тижня стало зрозуміло, що майбутні транші допомоги буде набагато важче проштовхувати через Конгрес для адміністрації Байдена.

"Маккарті, чий пост спікера коливається, проштовхнув законопроект про тимчасові витрати, щоб уряд залишався відкритим до середини листопада, без 6 мільярдів доларів в Україні, які Сенат сподівався додати до пакету – який сам по собі становив лише приблизно чверть останнього прохання Байдена про допомогу Україні", — пише видання.

Цей крок не відразу поставить під загрозу Україну на полі бою, але довша затримка може мати серйозні наслідки.

CNN називає рішення Конгресу вдалим для путіна

Небезпека для Зеленського полягає в тому, що така риторика зміцнюється у виборців у відчуття, що інтереси Америки та інтереси України протилежні, вважає видання. Під час передвиборних заходів республіканців виборці часто висловлюють антипатію до надсилання мільярдів в Україну, а опитування демонструють зростання скепсису. Наразі двопартійна більшість у Вашингтоні виступає за допомогу Україні, хоча хаос у Республіканській партії викликає питання. Але якщо Маккарті скинуть і замінять більш радикального спікера, Україні може не пощастити.

Водночас відомий український блогер Роман Шрайк має більш песимістичний погляд. Він звертає увагу на те, що у програмі військової допомоги Україні під назвою PDA лишилося 5.3 млрд доларів, а сьогодні в інших джерелах з'являється сума залишку 1.6 млрд. Мовляв, 5.3 млрд – це скільки залишилося до стелі, а 1.6 млрд – це скільки грошей залишилося у Пентагону, щоб заповнювати дірки на складах. Окрім цього, він повідомив із посиланням на дані кореспондента американського "Голосу Америки" Остапа Яриша, що залишки грошей в програмах допомоги поки що не перенесли на новий фінансовий рік. Але голосування має бути.

До речі, у кремлі не забарилися із зловтішанням. Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що кремль прогнозує, що втома від "конфлікту в Україні" зростатиме в різних країнах, зокрема в США. Мовляв, це призводитиме до "суперечностей в американському істеблішменті".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що американський мільярдер Ілон Маск висміяв у мережі президента Володимира Зеленського після відмови Конгресу США у допомозі країні. Натомість засновник Virgin Group, британський мільярдер Річард Бренсон написав пост на підтримку України.