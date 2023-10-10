Єдиний пункт виїзду з Гази закрили: на кордоні з Єгиптом пролунали вибухи

Напад викликав тривогу у Єгипту

По району прикордонного пункту "Рафах" між сектором Газа, контроль над яким було повернуто, та Єгиптом було здійснено обстріл. ЗМІ заявляють, що удари здійснив Ізраїль.

Про це пише Reurets, посилаючись на палестинські офіційні особи та джерела в єгипетських службах безпеки. Ця подія ускладнила операції на єдиному пункті виїзду на південному кордоні сектору Газа, через який Єгипет готовий пропускати по 2000 біженців на день.

"Напад Ізраїлю на сектор Газа викликав тривогу в Єгипті, який закликав Ізраїль забезпечити безпечний прохід цивільним особам з палестинського анклаву, а не заохочувати їх бігти на південний захід у бік єгипетського Синайського півострова, повідомили два джерела в єгипетських службах безпеки", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за даними гуманітарного офісу ООН, у понеділок, 9 жовтня, близько 800 людей залишили сектор Газа через контрольно-пропускний пункт "Рафах".

У ЗМІ також є інформація про те, що внаслідок сьогоднішньої події двоє співробітників КПП отримали поранення. Після того, що сталося, єгипетські вантажівки з паливом і товарами почали відходити від кордонів із сектором Газа.

При цьому Армія оборони Ізраїлю заперечує, що країна офіційно закликала жителів сектору Газа залишити його та вирушати до Єгипту.

"Телеграф" поспілкувався з військовими та політичними експертами на тему того, до чого приведе війна в Ізраїлі. Докладніше про це читайте у нашому матеріалі: Близький Схід на порозі великої війни: що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац зробив жорстку заяву щодо постачання води та електрики до сектору Газа. Після кривавої бійні, яку влаштували терористи ХАМАС, таких постачань більше не буде.