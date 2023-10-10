Единственный пункт выезда из Газы закрыли: на границе с Египтом прогремели взрывы

Нападение вызвало тревогу у Египта

По району пограничного пункта "Рафах" между сектором Газа, контроль над которым был возвращен, и Египтом были совершены обстрелы. СМИ заявляют, что удары совершил Израиль.

Об этом пишет Reurets, ссылаясь на палестинские официальные лица и источники в египетских службах безопасности. Это происшествие затруднило операции на единственном пункте выезда на южной границе сектора Газа, через который Египет готов пропускать по 2000 беженцев в день.

"Нападение Израиля на сектор Газа вызвало тревогу в Египте, который призвал Израиль обеспечить безопасный проход гражданским лицам из палестинского анклава, а не поощрять их бежать на юго-запад в сторону египетского Синайского полуострова, сообщили два источника в египетских службах безопасности", — говорится в материале.

Отмечается, что по данным гуманитарного офиса ООН, в понедельник, 9 октября, около 800 человек покинули сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

В СМИ также есть информация о том, что в результате сегодняшнего происшествия двое сотрудников КПП получили ранения. После случившегося египетские грузовики с топливом и товарами начали отходить от границ с сектором Газа.

При этом Армия обороны Израиля отрицает, что страна официально призывала жителей сектора Газа покинуть его и отправляться в Египет.

"Телеграф" пообщался с военными и политическими экспертами на тему того, к чему приведет война в Израиле. Подробнее об этом читайте в нашем материале: Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр энергетики Израиля Исраэль Кац сделал жесткое заявление насчет поставок воды и электричества в сектор Газа. После кровавой бойни, которую устроили террористы ХАМАС, таких поставок больше не будет.