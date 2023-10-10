"Это то, что заслужил народ детоубийц": в Израиле сделали жесткое заявление по Газе

Уже через неделю начнут ощущаться последствия решения

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сделал жесткое заявление насчет поставок воды и электричества в Сектор Газа. На фоне войны, которую против страны начали террористы ХАМАС, Израиль больше не будет совершать эти поставки.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter). По словам Каца, до кровавой войны в Сектор Газа поставляли 54,000 кубометров воды и 2,700 мегаватта электричества в день.

Теперь этого нет. Топлива для генераторов у них хватит еще на несколько дней, а через неделю без электроэнергии полностью перестанет работать канализация. Это то, что заслужил народ детоубийц", — написал он.

При этом Кац отметил, что "то что было — того больше не будет", говоря об отношении страны после жестокой резни, которую устроили боевики ХАМАС.

В то же время армия обороны Израиля объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе

"Телеграф" пообщался с военными и политическими экспертами на тему того, к чему приведет война в Израиле. Подробнее об этом читайте в нашем материале: Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 октября власти Израиля приняли жесткое решение насчет Сектора Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галлант приказал полностью закрыть поставки еды.