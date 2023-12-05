Продовжують провокувати: бойовики завдали масованого удару по військовій базі США в Сирії

Військові об’єкти США регулярно стають ціллю бойовиків після початку загострення у регіоні

Бойовики обстріляли військову базу Сполучених Штатів на Близькому Сході. З боку Іраку з військової бази Rumalyn Landing Zone у Сирії 3 грудня було випущено 15 122-міліметрових ракет.

Про це повідомляє Центральне Командування Збройних Сил США (CENTCOM) у Twitter. Постраждалих серед персоналу та пошкоджень техніки немає.

"Об’єднана оперативна група виявила вихідну точку за допомогою засобів ISR і передала це місце іракським силам безпеки, що переїхали туди. На місці розміщувався бензовоз, пристосований для запуску до 20 ракет", — розповіли подробиці в CENTCOM.

Варто зазначити, що з 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, на Близькому Сході було скоєно десятки нападів на американські війська. Позиції збройних сил США атакують ударними бесілотниками та ракетами. Під удари підпадають і міжнародні сили. Вашингтон закликає озброєні угруповання утриматися від провокацій і не загострювати обстановку.

Як повідомляв "Телеграф", США завдають ударів у відповідь по терористах. Так, у листопаді американські військові вдарили по позиціях іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) та пов’язаними з ним угрупованнями. Йдеться про об’єкт на сході Сирії. Удар став відповіддю на атаки американських військових баз.