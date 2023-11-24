Перевіряють терпіння США? В Іраку та Сирії знову атакували американські об’єкти

США регулярно відповідають на такі атаки

Військові США зазнали атак в Іраку та Сирії за минулу добу, 23 листопада. Позиції американських сил атакували ударними бесілотниками та ракетами.

За даними Reuters, також під удар потрапили й міжнародні сили, розташовані на північному сході Сирії. В Іраку удари завдавалися виключно дронами, там завдали удару військовим, які тримають позиції в районі аеропорту Ербіль, розташованого на півночі країни.

За даними джерела, безпілотники запускали з авіабази Айн-аль-Асад на захід від Багдаду. Удару по військових завдали через день після того, як США атакували збройне угруповання "Хезболла". Відомо, що тоді загинуло щонайменше вісім бойовиків.

За даними офіційних осіб США, станом на 23 листопада в Іраку 36 разів атакували американські та міжнародні сили, тоді як у Сирії було завдано 37 ударів.

Зазначимо, що США регулярно відповідають на провокації бойовиків на Близькому Сході. При цьому Вашингтон просить від збройних угруповань утриматися від провокацій, щоб не загострювати обстановку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на початку листопада США вдарили по скупченню бойовиків в Ірані за допомогою винищувачів.