Десятки жертв: є багато загиблих після удару Ізраїля по табору біженців у Газі

ЦАХАЛ відкидає усі звинувачення та заявив про перевірку інформації

Не менше 70 осіб загинуло у таборі біженців Аль-Магазі в центральній частині Сектора Гази 24 грудня після потужного удару з боку Армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ). У Ізраїлі повідомленні про жертви відкидають, заявивши, що йде перевірка інформації.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на заяву, яку зробило Міністерство охорони здоров'я Сектора Гази (контролюється терористами з ХАМАС). Також видання навело коментар з боку ізраїльских військових.

Палестинський Червоний Півмісяць опублікував відео, де видно, як з табору забирають поранених у машини швидкої допомоги. А офіційний спікер міністерства Ашраф Аль-Кідра заявив, що це – масове вбивство, оскільки табір розташований на переповненій людьми площі.

Водночас ЦАХАЛ відкидає усі звинувачення та заявив у відповідь на запит ЗМІ, що йде перевірка інформації. Там закликали дочекатися офіційної інформації від ізраїльської армії.

"Попри виклики, які створюють терористи ХАМАС, що діють у цивільних районах Сектора Гази, ЦАХАЛ дотримується норм міжнародного права, в тому числі вживає можливих заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, ізраїльська армія завдала ударів по мережі тунелів ХАМАС і знищила їх. Йдеться про велику мережу, яка була розташована в місті Газа під Палестинською площею.

23 грудня Армія оборони Ізраїлю виявила ще одну велику мережу тунелів ХАМАС у південній частині міста Газа. ЦАХАЛ опублікував кадри, на яких видно, як собака з кінологічного підрозділу Окетц сканує підземні ходи.