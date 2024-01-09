Страшний сон для Брюсселя та України? Як ЄС обійти загрозу головування Орбана

Головним на самітах ЄС замість Мішеля може стати антиукраїнський євроскептик Орбан

Європейська рада через пів року залишиться без свого голови Шарля Мішеля, на заміну якому має всі законні шанси прийти досить наполегливий користувач "вето" у всьому, що стосується України, Віктор Орбан. Адже саме тоді буде черга на головування у Раді ЄС Угорщини. "Телеграф" пояснює, у яких саме органах ЄС відбувається перестановка і як Брюссель може запобігти тому, щоб самітами лідерів ЄС протягом 3 місяців керував євроскептик.

Чому відставку Мішеля назвали новорічним феєрверком

Голова Ради ЄС Шарль Мішель оголосив про бажання балотуватися в інший орган ЄС — Європарламент — та попередив про свою передчасну відставку заздалегідь у разі успіху на виборах. Якщо його оберуть (голосування у червні), то він займе своє крісло у парламенті в липні, а термін голови Євроради мав закінчитися у листопаді.

Це вперше голова Ради ЄС йде у відставку так передчасно для участі у виборах, подібних випадків не траплялося із часів заснування посади у 2009-му році в рамках Лісабонського договору, пише Politico. Видання каже, що розробники Лісабонського договору не передбачили жодного сценарію для дострокової відставки. Лишається певна невизначеність.

Окрім цього, проблема у кандидатурі потенційного наступника Мішеля, адже за правилами, ним може стати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є євроскептиком. Відставка відбудеться на тлі епічного протистояння більшості країн ЄС з Угорщиною, яка протягом останніх місяців завзято перешкоджає рішенням ЄС щодо України. А саме у другому півріччі 2024 року Угорщина шість місяців головуватиме в Раді ЄС, зміна країн відбувається на ротаційній основі. Але Мішель стверджує, що Рада ЄС може призначити наступного голову до цього часу:

"Наприкінці червня або на початку липня Європейська рада може передбачити мій відхід і прийняти рішення про наступника", — сказав Мішель.

За що відповідає голова Ради ЄС

Його робота полягає у встановленні порядку денного та графіка роботи Європейської ради, а також посередництві між державами-членами та представлення блоку на міжнародній арені. Голова Ради ЄС головує на самітах лідерів країн Євросоюзу, виконує роль посередника.

Хоча останнім часом йдуть дискусії, чи взагалі така посада потрібна, а також лунали пропозиції об'єднати ролі президента Європейської Ради та Європейської Комісії через суперництво та плутанину, зауважує Politico.

Варіанти обійти призначення Орбана

Цього року буде кілька ключових дат, коли можуть оголосити наступника Мішеля на цій посаді. Так, Standaard пише, що 17 червня відбудеться неформальне засідання Європейської ради, а наприкінці червня відбудеться класичний офіційний саміт: дві можливості для 27 лідерів прийняти рішення про розподіл вищих посад, включаючи президентство в Європейській раді.

Тобто, глави урядів ЄС мають узгодити наступника Мішеля до 1 липня, коли Угорщина повинна перейти на головування в Раді. Інакше, згідно з правилами ЄС, посада належатиме Будапешту.

Politico пише, що більшість з 26 лідерів країн ЄС відчайдушно хочуть уникнути сценарію, за якого Орбан "безконтрольно керуватиме" Радою ЄС протягом шести місяців. Після відставки Мішеля тягар посередництва між державами може лягти на якогось із інших лідерів, приміром, видання посилається на джерела серед дипломатів, які сказали, що ці функції посередництва виконуватимуть ключові лідери як Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Марк Рютте (поки він залишатиметься на посаді), Дональд Туска та Джорджію Мелоні.

Раніше "Телеграф" писав, що Орбан наклав вето на ухвалення пакета допомоги Україні від ЄС на 50 млрд євро. А після цього висунув ЄС ультиматум та сказав, що чекає, допоки блок не виплатить його країні всі кошти, заморожені через недотримання нею принципів верховенства права.