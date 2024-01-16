Немає впевненості: експерт пояснив, чому Тайвань остерігається поразки України

Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ

В Україні вперше так уважно спостерігали за виборами на Тайвані, де переміг прихильник зближення з Заходом Лай Цзінде. Проте ця острівна держава є одним з найбільших та недооцінених союзників України в Азії.

Про це у статті для "Телеграфа" пише експерт з азіатсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra Антон Ганоцький. Водночас він підкреслив, що у Тайбеї (столиці Тайваню. — Ред.) також уважно спостерігають за подіями в російсько-українській війні.

Крім того, експерт зазначив, що у Пекіні також уважно вивчають уроки російсько-української війни. За його словами, Китай навіть частково залучений до допомоги Росії.

Ганоцький підкреслює, що гіпотетична перемога Росії у війні проти України стане тригером для Китаю у питанні атаки на Тайвань. На його думку, причина полягає у послабленні позицій США та втрати довіри до безпекових гарантій Вашингтона, які має й Тайвань.

"Такий розвиток подій відкриє вікно можливостей для Сі Цзіньпіна, бо немає впевненості щодо американського втручання у випадку війни в Тайванській протоці. Звідси й полягає така зацікавленість Тайбея у недопущенні поразки України. Шкода, що на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні не всі це розуміють", — підсумував він.

Детальніше про вибори на Тайвані та перспективи війни з Китаєм читайте у матеріалі "Телеграфа": "Відкладена війна: який шлях обрав Тайвань і чи наважиться Китай на відкрите вторгнення?"

Нагадаємо, аналітики Bloomberg прогнозують, що у разі можливого нападу Китаю на Тайвань та участі в цьому конфлікті США, які обіцяли захищати острів, наслідки для світової економіки будуть набагато серйознішими, ніж від воєнних дій в Україні та пандемії COVID. Ймовірна війна за Тайвань може коштувати світу $10 трлн.