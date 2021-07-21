Смертельні повені затопили частину Європи, але Нідерландам вдалося уникнути жертв. Ось чому

Коли населені пункти, спустошені катастрофічною повінню в деяких частинах Західної Європи, починають приходити до тями, вони ставлять запитання, як сталося, що все пішло так погано і так швидко. Адже є в Європі найкраща в світі система оповіщень, яка видає регулярні попередження за кілька днів до того, як повені охоплюють цілі села.

Стаття на сайті "CNN" розповідає про ситуацію в західноєвропейських країнах. "Телеграф" знайомить вас з її перекладом.

Принаймні 195 осіб вважаються загиблими в Німеччині і Бельгії в результаті швидкої і сильної повені. Служба управління надзвичайними ситуаціями "Copernicus" заявила, що направила понад 25 попереджень для конкретних регіонів басейнів річок Рейн і Маас в дні, що передували повені, через Європейську систему оповіщення про повені (EFAS) задовго до того, як сильні дощі викликали раптову повінь.

Але мало які з цих ранніх попереджень, схоже, були передані мешканцям заздалегідь, і в результаті це лихо прийшло до них зненацька. Тепер виникають питання про те, чи працює ланцюг комунікації від загальноєвропейського рівня до регіонів.

"Цілком очевидним є те, що стався серйозний комунікаційний збій, який в деяких випадках трагічно забрав життя багатьох людей", - сказав доктор наук в галузі гідрометеорології з Університету Редінга в Сполученому Королівстві Джефф Да Коста.

У своїх дослідженнях да Коста приділяє особливу увагу системам попередження про повені, а в минулі вихідні будинок його батьків постраждав від повені в Люксембурзі. За його словами, досвід минулого тижня показує, що часто існує розрив між попередженнями вчених про погодні катаклізми і діями, що фактично виконуються відповідальними особами на місцях.

За словами вченого, деякі з попереджень, в тому числі в Люксембурзі, були зроблені тільки після повені.

"Люди, в тому числі моя власна сім'я, були надані самі собі, без будь-яких вказівок на те, що їм робити, і не мали можливості підготуватися до цього лиха", - зазначив да Коста.

У багатьох сильно постраждалих місцевостях мешканці були вражені швидкістю і лютістю, з якою хлинула вода.

У Німеччині з наближенням виборів проблема повені швидко політизувалася, і чиновники намагаються виправдовувати себе, де тільки це можливо.

У долині Ар, одному з найбільш сильно затоплених районів на заході Німеччини, високопоставлені чиновники повідомили кореспонденту агентства "CNN", що попередження перед катастрофою надходили, але багато мешканців не сприймали їх досить серйозно, тому що серйозні повені не були частим явищем в їх місцевості.

Деякі намагалися зібрати провізію і перевезти свої цінності в безпечне місце, в той час як інші думали, що вони будуть в безпеці на другому поверсі своїх будинків, але в підсумку їх довелося евакуювати навіть з дахів.

Одним з найбільш постраждалих міст було Шульд, мальовниче місто в німецькій землі Рейнланд-Пфальц.

Мер Шульда Гельмут Луссо сказав, що повінь була абсолютно непередбачуваною, вказавши на той факт, що місто раніше переживало тільки два сильних повені, в 1790 році і в 1910 році.

"Я думаю, що системи захисту від повеней не допомогли б мені, тому що ви не можете розрахувати те, що відбувається з річкою Ар з такими масами води", - сказав він репортерам в недавньому інтерв'ю.

Да Коста зазначив, що може поспівчувати меру, але його зауваження показують відсутність розуміння того, що могло б зробити гарне планування і управління.

"Його (мера - ред.) погляди на передбачуваність повеней, як в довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі з точки зору організації негайних попереджень абсолютно невірні і можуть свідчити про одну з труднощів оповіщення населення або муніципальних чиновників про небезпеку", - сказав учений.

"Люди також повинні пам'ятати, що, хоча попередження про повінь не можуть зупинити повінь, але вони можуть допомогти людям вчасно перемістити себе і своє майно в безпечне місце", - додав він.

Да Коста підкреслив, що, оскільки екстремальні погодні явища стають все більш поширеними через зміни клімату, такі міста, як Шульд, повинні активізувати своє планування на випадок надзвичайних обставин.

"Якби у мера Шульда і його міста був план, чітко доведений до кожного будинку, підприємства і установи, щоб кожен знав, що робити в разі цілого ряду різних сценаріїв повені, то вони були б підготовлені в максимально можливій мірі", - сказав він , додавши, що, якби він і інші регіональні лідери зробили це, могло б загинути менше людей.

"Під час кризи кожен повинен знати, що він робить. Ось чому ми репетируємо евакуацію при пожежі з будівель, навіть якщо ми не очікуємо загоряння", - підкреслив учений.

Агентство "CNN" намагалося зв'язатися з офісом мера Шульда, але не отримало відповіді.

У Бельгії теж виникли проблеми зі зв'язком і організацією. Мер Шодфонтена, міста в провінції Льєж, Даніель Баклі сказав, що він отримав "помаранчеве попередження" про підвищення рівня води, але, на його думку, воно точно мало бути "червоним".

"Ми могли бачити, як доступні матеріали не були адаптовані до ситуацій, з якими ми зіткнулися. Я особливо думаю про гелікоптери, які не могли працювати в цьому районі", - сказав бельгійському телеканалу "RTBF" Баклі.

"Рятувальні роботи на човнах були абсолютно необхідні, і нам довелося звернутися до приватного сектору за човнами з достатньою потужністю двигуна і людьми для управління ними", - додав міський голова.

Є чому навчитися у Нідерландів

Разом з тим, в Нідерландах, прямо на кордонах з постраждалими від повені районами Німеччини і Бельгії, картина зовсім інша. У цій країні теж були сильні дощі - хоча і не такі сильні, як в Німеччині і Бельгії - і вони не залишилися неушкодженими. Але їх міста не були повністю затоплені, і жодна людина не загинула.

"Посадові особи були краще підготовлені і могли швидко спілкуватися з людьми", - сказав професор Йерун Аертс, керівник відділу водних і кліматичних ризиків Університету Вріє в Амстердамі.

" Ми бачили, що наближається хвиля і розуміли, куди вона йшла", - заявив Аертс агентству "CNN".

Нідерланди мають довгу історію управління водними ресурсами, і їх успіх перед лицем цієї стихії може запропонувати світові план дій з боротьби з повенями, особливо з урахуванням того, що зміна клімату, як очікується, зробить екстремальні дощі більш частими.

Країна бореться з морем і підвищенням рівня води в річках майже тисячоліття. Дельти трьох великих європейських річок - Рейн, Маас і Шельда - знаходяться в Нідерландах, і, оскільки велика частина суші знаходиться нижче рівня моря, уряд заявляє, що 60% країни схильні до ризику повеней. Велика частина країни по суті тоне.

Їх інфраструктура управління водними ресурсами є однією з кращих в світі: гігантські стіни з рухомими важелями розміром з два футбольних поля, прибережні дюни, які укріплюються приблизно 12 млн кубометрів піску на рік, і прості речі, такі як дамби і забезпечення можливості для більшого підвищення рівня води за рахунок зниження русла - чи дна - і розширення берегів.

Сила цієї країни багато в чому залежить від організації її жителів. Інфраструктурою країни керує гілка уряду, що займається виключно водними ресурсами, - Генеральне управління громадських робіт і управління водними ресурсами, яке забезпечує близько 1500 кілометрів штучних захисних споруд.

За словами професора Аертса, водні проблеми країни вирішуються мережею місцевих виборних органів, єдиною функцією яких є турбота про все, що пов'язано з водою, від повеней до стічних вод. Перша з цих місцевих "водних рад" була заснована в місті Лейден у 1255 році - ще тоді країна усвідомила необхідність надійного управління водними ресурсами.

"Це унікальна ситуація" , - сказав Аертс."Крім національного уряду, провінцій і міст, у нас є четвертий рівень, водні ради, які повністю зосереджені на управлінні водними ресурсами".

Поради мають можливість незалежно стягувати податки, тому вони не залежать від злетів і падінь національного бюджету.

"Вода використовується в туристичному секторі, в промисловості, в будівництві", - сказав Аертс. "І ви бачите, що в різних країнах політика урядів дійсно секторальна".

Веб-сайт агенції з управління водними ресурсами просто і ясно резюмує, що вона намагається зробити. "Дощ посилюється, рівень води в морі піднімається, і річки повинні нести все більше води", - йдеться в ньому. "Захист від повені є і залишається життєво-важливим".

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