США закликають Україну не піднімати шум через "Північний Потоку-2": Що про це пишуть західні ЗМІ

У розпал напружених переговорів з Берліном з приводу трубопроводу з Росії до Німеччини адміністрація Байдена просить дружню Україну не піднімати шум і не афішувати свою люту протидію. Україні це точно не подобається.

Стаття на сайті "Politico" розповідає про ситуацію, що склалася на даний момент навколо російського трубопроводу "Північний Потік - 2". "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Офіційні особи США дали зрозуміти, що відмовилися від зупинки проекту, відомого як "Північний потік - 2", і тепер щосили намагаються стримати завдані збитки, уклавши грандіозну угоду з Німеччиною.

У той же час, за словами чотирьох осіб, знайомих з переговорами, офіційні особи адміністрації закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною, що стосується трубопроводу.

За словами цих джерел, офіційні особи США вказали, що публічний виступ проти майбутньої угоди може завдати шкоди двостороннім відносинам між Вашингтоном і Києвом. Офіційні особи також закликали українців не обговорювати з Конгресом потенційні плани США і Німеччини. Високопоставлений чиновник адміністрації оскаржив це повідомлення, зазначивши, що ситуація складніша, ніж здається, але відмовився поділитися додатковою інформацією щодо переговорів офіційних осіб США зі своїми українськими колегами. Про це також згадується в статті на сайті "News.yahoo.com".

Американські учасники переговорів і дипломати дали зрозуміти, що відмовилися від блокування завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", за яким буде доставлятися дешевий природний газ з Росії до Німеччини і який стане благом для Москви.

Тим часом вони намагалися заспокоїти ключового регіонального партнера в особі України, який втратить найбільше від остаточного завершення будівництва трубопроводу, але при цьому будуть відновлені зіпсовані відносини США з Німеччиною, яка підтримує трубопровід. За повідомленням агентства "Reuters", президент Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель не дійшли згоди про те, як вирішувати це питання, коли вона відвідувала Вашингтон минулого тижня. Байден сказав після зустрічі з нею, що "хороші друзі можуть не погоджуватися з якихось питань".

В ході триваючих переговорів з Німеччиною офіційні особи США намагаються обмежити ризики, пов'язані з трубопроводом для України і для європейської енергетичної безпеки, заявив чиновник виданню "POLITICO". Американські та німецькі офіційні особи ведуть переговори щодо трубопроводу і його впливу на Україну, додав цей чиновник. Вони шукають способи зменшити шкоду, яку це будівництво завдає молодої демократії.

Минулого місяця держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що завершення будівництва трубопроводу - це доконаний факт. Високопоставлений представник адміністрації заявив, що США прийшли до висновку, що санкції не зможуть заблокувати завершення будівництва трубопроводу.

Позиція адміністрації розходиться з позицією більшості Конгресу, а також з позицією уряду України та інших східноєвропейських союзників, які давно вважають, що втручання США все ще може заблокувати завершення будівництва газопроводу, який майже завершено.

Кілька осіб, знайомих з ситуацією, в тому числі джерело в Конгресі з безпосереднім знанням суті проблеми на умовах анонімності описали динаміку розвитку питання. У понеділок пізно ввечері по Капітолійському пагорбі почали поширюватися подробиці.

Тиск офіційних осіб США на українських чиновників з метою утримання від критики остаточної угоди між американцями та німцями зустріне серйозний опір.

Джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського, заявило, що позиція Києва полягає в тому, що санкції США можуть зупинити завершення проекту, якщо тільки адміністрація Байдена буде використовувати їх на етапах будівництва та сертифікації. Ця людина сказала, що Київ як і раніше категорично проти цього проекту.

Тим часом, за словами високопоставленого представника адміністрації Байдена, Зеленському призначили в кінці літа дату зустрічі в Білому домі з президентом США.

Критики майбутнього пакту щодо трубопроводу між США і Німеччиною кажуть, що він буде служити головним чином інтересам Росії і завдасть шкоди відносинам між Вашингтоном і Києвом.

"Ситуація не збалансована і несправедлива. Росія отримує величезну вигоду, а Україні дорікають через критику", - заявила Аліна Полякова, президент і генеральний директор Центру аналізу європейської політики. "Це стовідсоткова правда, що якби Трамп зробив це, всі просто вийшли б з себе", - додала вона.

США ввели санкції відносно трубопроводу під час правління адміністрації Трампа, яка зупинила цей проект. Міністр фінансів Німеччини спробував укласти угоду з адміністрацією Трампа, яка профінансувала би імпорт зрідженого природного газу з США в Європу в обмін на зняття санкцій щодо трубопроводу, повідомляє асоціація "Environmental Action Germany". Але Трамп не пішов на угоду, і всередині адміністрації виникли розбіжності з приводу того, як далеко можна зайти з санкціями, що спонукало Конгрес посилити режим санкцій США.

Стаття на сайті "Fox Business" розповідає про те, що республіканці і демократи у Вашингтоні давно виступають проти будівництва трубопроводу, який пройде з Росії до Німеччини і значно посилить енергетичну залежність Західної Європи від Росії.

"Він збільшує вдвічі імпорт газової енергії з Росії, а не інвестує в диверсифікацію джерел енергії, зокрема зеленої енергії", - сказала Полякова. "Якщо ви отримуєте дешевий російський газ, навіщо інвестувати в інші джерела енергії?"

Новий трубопровід також завдасть серйозного удару по економіці України, оскільки Росія платить мільярди доларів за транзит газу, який проходить через Україну на шляху в Європу.

Противники "Північного потоку - 2" заявляють, що це також зменшить важелі впливу України на мирні переговори з Росією, чиє вторгнення в східній частині України викликало міжнародний осуд.

У минулому році Конгрес схвалив перелік обов'язкових санкцій, спрямованих на те, щоб перешкодити просуванню будівництва трубопроводу, на тлі стурбованості обох партій з приводу його завершення. Раніше в цьому році адміністрація Байдена відмовилася повністю ввести ці санкції, оскільки вона працює над відновленням американо-німецьких відносин, які постраждали при Дональді Трампі.

Завершення будівництва трубопроводу довгий час було пріоритетом для Берліна, який розглядає відносно недорогий російський природний газ як спосіб позбутися від більш брудного вугілля. Тим часом Байден назвав будівництво трубопроводу "поганою угодою для Європи" і заявив, що США не хочуть, щоб він був завершений.

Союзники Байдена на Капітолійському пагорбі були особливо розчаровані його позицією щодо трубопроводу, змусивши його адміністрацію ввести обов'язкові санкції по відношенню до суден-трубоукладачів і інших залучених організацій. Сюди входить Nord Stream 2 AG, компанія, яка активно брала участь в будівництві трубопроводу. Про це пише видання "Aljazeera".

Дерек Чоллет, радник Блінкена, в найближчі дні відвідає Київ, щоб заручитися підтримкою України. Він також зробить зупинку в Польщі, де США недавно підписали угоду про енергетичну безпеку на суму в мільярди доларів, щоб спробувати придушити критику з інших країн регіону. Як повідомляє "Reuters", уряд Польщі назвав трубопровід загрозою регіональній енергетичній безпеці.

Газопровід "Північний потік - 2" на протязі багатьох років заважав американо-німецьким відносинам. Майже завершений, 1200-км трубопровід по дну Балтійського моря розглядається в Берліні як ключ до його енергетичної безпеки, а в Москві - як спосіб розширити свій вплив в Європі, одночасно наповнюючи свою скарбницю. Деякі, наприклад колишній високопоставлений чиновник Пентагону з питань політики щодо України Евелін Фаркас, заявили, що вони "хотіли б", щоб адміністрація Байдена "почекала поки в Німеччині пройдуть вибори", перш ніж укладати цю угоду.

Меркель, яка була в Вашингтоні минулого тижня, покине свій пост в цьому році.

Багато хто у Вашингтоні продовжують виступати проти будівництва трубопроводу через побоювання, що він в основному вигідний Росії, і демократи, як і республіканці закликали адміністрацію Байдена заблокувати завершення будівництва Північного потоку-2.

Це призвело до непорозумінь. У травні адміністрація відмовилася від санкцій, введених Конгресом щодо трубопроводу, оскільки вони стверджували, що такі заходи завдадуть шкоди американо-німецьким відносинам, що принесло Байдену і його команді різку відсіч з боку зазвичай дружніх політичних союзників.

"Адміністрація заявила, що будівництво трубопроводу - погана ідея і що це проект зловмисного впливу Росії", - заявив тоді сенатор Боб Менендез (штат Нью-Джерсі), голова комітету Сенату з міжнародних відносин. "Я поділяю цю думку, але не бачу, як рішення [про відмову] сприятиме зусиллям США з протидії російській агресії в Європі".

Тим часом Україна побоюється, що завершення будівництва "Північного потоку-2" зведе до мінімуму її роль транзитної країни для енергоносіїв, що йдуть з Росії до Європи. Тим часом німецькі офіційні особи безуспішно намагалися заспокоїти Київ.

"Для нас Україна була і залишиться транзитною країною навіть після завершення будівництва" Північного потоку-2 ", - заявила Меркель минулого тижня під час прес-конференції разом із Зеленським у Берліні. - Українська сторона має великі побоювання з цього приводу, і ми серйозно до них ставимося", - продовжила вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що оточення Зеленського хоче відправити його на другий термін, але той може і програти вибори, - екс-радник президента.