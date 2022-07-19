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Геть монохромний гардероб: яскраві поєднання, які варто спробувати цього літа (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Саме в літні місяці яскраві кольори виглядають найбільш органічно Новина оновлена 19 липня 2022, 08:01
Саме в літні місяці яскраві кольори виглядають найбільш органічно

Літо – час яскравих кольорів та відтінків в одязі.

Спекотний сезон у самому розпалі, але багато жінок все ще допускають модні помилки в літніх образах, особливо коли йдеться про поєднання кольорів. Оскільки літо – це час яскравих кольорів та відтінків, потрібно вміти їх правильно вибирати.

Стиліст Майя Кривобокова у своєму блозі в Інстаграм зазначає, що колористика – це, мабуть, найскладніша частина моди, а вдалі поєднання кольорів – далеко не завжди очевидні. Тому модницям важко відразу зрозуміти, які відтінки добре "працюють" разом, а які ні.

Щоб ви не морочили собі голову у пошуку ідеальних колірних рішень, Кривобокова опублікувала кілька готових ідей, які позбавлять кожну модницю методом проб і помилок. Стиліст показала 9 стильних яскравих поєднань, які обов’язково варто скуштувати цього літа.

Як правильно поєднувати яскраві кольори:

Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета

Раніше стиліст назвала та показала на фото найнеоднозначніші модні тренди літнього сезону-2022.

Теги:
#Мода #Стиль