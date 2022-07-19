Геть монохромний гардероб: яскраві поєднання, які варто спробувати цього літа (фото)

Літо – час яскравих кольорів та відтінків в одязі.

Спекотний сезон у самому розпалі, але багато жінок все ще допускають модні помилки в літніх образах, особливо коли йдеться про поєднання кольорів. Оскільки літо – це час яскравих кольорів та відтінків, потрібно вміти їх правильно вибирати.

Стиліст Майя Кривобокова у своєму блозі в Інстаграм зазначає, що колористика – це, мабуть, найскладніша частина моди, а вдалі поєднання кольорів – далеко не завжди очевидні. Тому модницям важко відразу зрозуміти, які відтінки добре "працюють" разом, а які ні.

Щоб ви не морочили собі голову у пошуку ідеальних колірних рішень, Кривобокова опублікувала кілька готових ідей, які позбавлять кожну модницю методом проб і помилок. Стиліст показала 9 стильних яскравих поєднань, які обов’язково варто скуштувати цього літа.

Як правильно поєднувати яскраві кольори:

Раніше стиліст назвала та показала на фото найнеоднозначніші модні тренди літнього сезону-2022.