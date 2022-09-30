Правильні кольори, фасони та не тільки: як створити ідеальний капсульний гардероб (фото)

Найпростіші "правила", завдяки яким вам завжди буде що вдягнути.

Проблему "нема чого надіти", яка часто турбує модниць, вирішується дуже просто (і це не похід по магазинах). Щоб завжди бути на стилі, можна створити капсульний гардероб, речі в якому завжди поєднуються між собою. Ну і звичайно не варто забувати про актуальні тенденції кожного сезону, якими свій ідеальний гардероб можна і потрібно поповнювати.

Стиліст Зоя Паніна у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася 4 основними та дуже важливими "правилами", які допоможуть створити кожній модниці ідеальний капсульний гардероб. Зазначимо, що величезною перевагою капсули є його універсальність, яка передбачає, що всі речі поєднуються між собою, що допоможе створювати цікаві та стильні образи.

Як створити ідеальний гардероб: 4 правила "капсули"

Перше правило: одяг відповідає ситуації

Проаналізуйте своє життя і визначте, де ви проводите найбільше часу. Якщо на роботі, то і велика частина гардероба має бути діловою, віддаєте перевагу вечіркам — зверніть увагу на коктейльні сукні.

Друге правило: визначтеся зі стильовим напрямом

Одна з головних цілей капсули — зробити так, щоб усі речі поєднувалися між собою, тому в гардеробі потрібна гармонія. А щоб її досягти, слід визначитися із стилем в одязі. Існує 6 основних напрямків:

класичне наївно-романтичне складно-романтичне драматичне натуральне спортивне.

Третє правило: фасони відповідають фігурі

Вибирайте фасони та моделі, які підходять вашому типу фігури: пісочний годинник, трикутник, перевернутий трикутник, коло та прямокутник. Раніше ми ділилися порадами щодо підбору спідниць на кшталт фігури.

Четверте правило: підбираємо палітру кольорів

Підбирайте кольори ретельно — це зробить образ особливим і незабутнім. Винаходити велосипед тут необов’язково: щоб не помилитися із поєднанням кольорів, є вже перевірені робочі схеми.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких помилок припускаються навіть досвідчені модниці при виборі шкарпеток.