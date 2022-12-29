Не тільки паєтки та сукні: топ-9 новорічних образів, які зроблять вас зіркою вечірки (фото)
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Стилістка навела кілька прикладів ідеального вбрання для зустрічі Нового року 2023
Де б ви не зустрічали Новий рік 2023, завжди краще виглядати актуально та стильно. При виборі новорічного образу зверніть увагу не тільки на паєтки, які зазвичай асоціюються зі святами. Є ще багато вдалих варіантів, які зроблять вас королевою вечора.
У новорічну ніч можна одягнути і сукню, і стильний топ із штанами, шортами чи спідницею. Не бійтеся додавати яскраві акценти, хоч це пір’я, хоч це стрази. Топ-9 цікавих образів на Новий рік 2023 публікує блог про стиль mooneliya в Instagram.
Так, стилістка запропонувала дев’ять стильних луків, у яких можна зустріти Новий рік 2023:
- Спідниця в паєтках — відмінний варіант, який можна вписати і в повсякденні луки.
- Штани або шорти в паєтках — для тих, хто віддає перевагу зручності.
- Топ у паєтках — лише одна річ із гардеробу здатна зробити ваш образ по-справжньому святковим.
- Сукня з рукавичками — образ для особливих урочистостей.
- Сукня з пір’ям – яскравий декор, ідеальний для новорічних зустрічей.
- Міні-сукня — це одна з найтрендовіших довжин цього сезону.
- Незвичайний топ чи корсет – така річ може по-святковому освіжити джинси чи улюблені штани.
- Брючний костюм — у ньому ви виглядатимете просто шикарно.
- Спідниця максі, особливо в моді моделі із сітки.
Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні вже давно вийшли з моди та лише зіпсують ваш образ на Новий рік 2023 року.