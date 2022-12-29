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Не тільки паєтки та сукні: топ-9 новорічних образів, які зроблять вас зіркою вечірки (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Святковий лук має бути яскравим і актуальним Новина оновлена 29 грудня 2022, 19:31
Святковий лук має бути яскравим і актуальним. Фото pexels.com

Стилістка навела кілька прикладів ідеального вбрання для зустрічі Нового року 2023

Де б ви не зустрічали Новий рік 2023, завжди краще виглядати актуально та стильно. При виборі новорічного образу зверніть увагу не тільки на паєтки, які зазвичай асоціюються зі святами. Є ще багато вдалих варіантів, які зроблять вас королевою вечора.

У новорічну ніч можна одягнути і сукню, і стильний топ із штанами, шортами чи спідницею. Не бійтеся додавати яскраві акценти, хоч це пір’я, хоч це стрази. Топ-9 цікавих образів на Новий рік 2023 публікує блог про стиль mooneliya в Instagram.

Так, стилістка запропонувала дев’ять стильних луків, у яких можна зустріти Новий рік 2023:

  • Спідниця в паєтках — відмінний варіант, який можна вписати і в повсякденні луки.
  • Штани або шорти в паєтках — для тих, хто віддає перевагу зручності.
  • Топ у паєтках — лише одна річ із гардеробу здатна зробити ваш образ по-справжньому святковим.
  • Сукня з рукавичками — образ для особливих урочистостей.
  • Сукня з пір’ям – яскравий декор, ідеальний для новорічних зустрічей.
  • Міні-сукня — це одна з найтрендовіших довжин цього сезону.
  • Незвичайний топ чи корсет – така річ може по-святковому освіжити джинси чи улюблені штани.
  • Брючний костюм — у ньому ви виглядатимете просто шикарно.
  • Спідниця максі, особливо в моді моделі із сітки.
Образ на Новий рік 2023 із брюками та шортами
Зручно та красиво
Образ на Новий рік 2023 з топом та корсетом
Ефектні образи
Образ на Новий рік 2023 сукня з пір’ям
Пір’я – святковий тренд
Образ на Новий рік 2023 із брючним костюмом
Брючний костюм — чудова альтернатива сукні
Образ на Новий рік 2023 з паєтками
Паєтки прикрасять будь-який святковий образ
Образ на Новий рік 2023 з топом у паєтках
Один топ перетворить будь-який образ
Образ на Новий рік 2023 зі спідницею
Сітка та максі — тренди сезону
Образ на Новий рік 2023 із сукнею та рукавичками
Рукавички – стильний акцент
Образ на Новий рік 2023 із сукнею міні
Міні чудово підкреслить ноги

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні вже давно вийшли з моди та лише зіпсують ваш образ на Новий рік 2023 року.

Теги:
#Мода #Стиль