Ці дизайни вже давно застаріли: антитренди манікюру 2023, які зіпсують ваш образ (фото)

Забудьте про довгі або гострі нігтики

Ніхто не закликає гнатися за модою, але все ж таки знати про тренди, які давно морально застаріли, буде тільки в плюс. Особливо якщо це стосується трендів манікюру, які можуть геть-чисто зіпсувати ваш образ.

В принципі, ви можете робити такий дизайн нігтів, як завгодно вашій душі, але варто пам’ятати, що в 2023 році головний тренд — це натуральність. Тому будь-які надмірності все ж таки краще залишити в минулому. Щобільше, деякі дизайни типу ліплення або з великою кількістю страз незручні в носінні.

Антитренди манікюру 2023

Манікюр з квітами. Особливо той, який виглядає дорого-багато, з акриловими трояндочками, пелюсточками. Такий дизайн часто виглядає сумно та сумно, особливо якщо він виконаний невдало.

Повністю матовий манікюр . Його занадто багато, а ще він візуально обтяжує пальчики.

. Його занадто багато, а ще він візуально обтяжує пальчики. Ліплення та малюнки. Минули часи, коли на кожен ніготь робили ліплення, або розмальовували кожен пальчик. Зараз актуальний мінімалізм, або красивий дизайн на декількох або одному з нігтиків.

Також варто уникати складного дизайну на всіх нігтях, квіточок а-ля бабусиної скатертини, тістечок, тортиків та інших інфантильних малюнків, та й безлічі страз на всіх нігтях.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити манікюр "на мільйон". Є кілька "правильних" дизайнів та кольорів, які завжди виглядають дорого.