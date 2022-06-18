"Це і наша війна": Нідерланди несподівано дадуть Україні важке озброєння

У Нідерландах хочуть, щоб Україна перемогла

На 115-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Нідерланди ухвалили рішення про відправку важких гаубиць в Україну разом з Німеччиною.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у п’ятницю, 17 червня, після щотижневого засідання Ради міністрів, передає Telegraaf.

Рютте повідомив, що Нідерланди допомагатимуть Україні, проте "червону лінію" (пряме зіткнення з рф — ред.) перетинати не будуть. Крім того, нідерландський прем’єр додав, що бажає Україні перемоги, адже президент росії володимир путін явно не зупиниться, якщо досягне своїх цілей. Також Рютте зазначив, що рішення про постачання важкого озброєння в Україну може фінансово вдарити по громадянах Нідерландів.

"Тяжких систем не так багато. Ми робимо це, бо це і наша війна. Якщо щось піде не так і ми дозволимо Путіну окупувати Україну, що далі? Насправді це пряма загроза нашій безпеці. У будь-якому разі ми маємо зробити все можливе, щоб наблизити Україну до перемоги", — заявив Рютте.

Додамо, що Нідерланди зайняли досить жорстку позицію щодо вступу України до Євросоюзу.

Нагадаємо, у червні в Нідерландах відбулося останнє судове засідання щодо загибелі пасажирів Boeing 777 рейсу MH17, збитого в небі над Донбасом влітку 2014 року.