Бориса Джонсона покарали за брехню про ковідні вечірки: що йому заборонили

Колишнього прем’єра викрили на брехні

Колишньому прем’єру Великої Британії Борису Джонсону заборонили відвідувати будівлю парламенту через скандал з "ковідними вечірками ". Палата громад визнала, що чиновник брехав парламенту з приводу цих заходів.

Про це повідомляє Sky News.

Учора, 19 червня, у палаті громад відбулися дебати з проханням до депутатів розглянути звіт, в якому було встановлено, що колишній прем’єр-міністр кілька разів свідомо вводив парламент в оману своїми заявами про збори на Даунінг-стріт під час локдауну.

Більшістю голосів палата громад схвалила висновки дисциплінарного комітету. У якості дисциплінарного стягнення Джонсона позбавили права відвідувати будівлю парламенту без погоджень на правах колишнього депутата.

354 парламентарі проголосували "за", 7 — "проти".

Нагадаємо, що колишній британський прем’єр Борис Джонсон пішов у відставку ще влітку 2022 року. Це сталося не лише через вищезгадані вечірки, а й низку інших скандалів. А минулого тижня успішний політик і улюбленець українців взагалі заявив, що завершує свою кар’єру.