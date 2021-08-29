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В Якутії, де вирують лісові пожежі, раптово випав сніг (відео)

Автор
І. Гамчук
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В Якутії, де вирують лісові пожежі, раптово випав сніг (відео) Новина оновлена 29 серпня 2021, 18:12
Російське місто засипало снігом

Вдень температура повітря прогрівається до 18 градусів за Цельсієм

У російській столиці республіки Саха Якутську на тлі масштабних природних пожеж раптово випав сніг.

Про це в неділю, 29 серпня, повідомляє Telegram-канал "Baza".

У мережі з’явилося відео, на якому видно, що хоч земля вже щільно покрита снігом, він не припиняє падати.

Варто відзначити, що попри погодний "сюрприз", температура повітря в Якутську вдень становить до 18 градусів за Цельсієм.

Нагадуємо, що ще в кінці червня 2021 року російський регіон Якутію охопили масштабні лісові пожежі. Тоді зафіксували 314 природних загорянь.

Крім того, в липні Якутськ накрив щільний смог, через який люди не могли вийти на вулицю. Концентрація шкідливих часток у повітрі була в 100 разів вище, ніж потрібно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в липні у Південній Африканській Республіці випав сніг — там зафіксували рекордний температурний мінімум.

Не оминули літні сніги з морозами і Бразилію — там в кінці липня опади випали мінімум в 30 містах штату Ріу-Гранді-де-Сул. В результаті різкої зміни погоди постраждала частина сільгоспземель і кавові плантації.

Також ми писали, що 7 серпня трасу "Одеса-Миколаїв" несподівано засипало снігом і градом, що зіпсувало туристам відпочинок.

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