Рус

У Росії знайшли винних у "військовій істерії" біля кордонів

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
348
Сергій Лавров звинуватив США в оточенні РФ військовими базами Новина оновлена 30 листопада 2021, 12:05
Сергій Лавров звинуватив США в оточенні РФ військовими базами

Сергій Лавров, голова РосМЗС вважає, що істерія постійно розжарюється.

У Росії продовжують звинувачувати Сполучені Штати Америки у нагнітанні істерії на тлі посилення присутності військового контингенту РФ біля кордонів України. Раніше про це заявляв речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Нову заяву зробив глава російського МЗС Сергій Лавров.

Він зазначив, що окрім нагнітання, США також "обклали" Росію військовими базами.

У Росії заперечують агресію і вважають заяви США про ймовірність ескалації конфлікту між РФ та Україною "вкиданням", називаючи повідомлення про війська інформкампанією проти держави.

Раніше "Телеграф" писав про численні повідомлення іноземних ЗМІ про ймовірність активного конфлікту Росії та України. Розвідкою США називалися ймовірні напрямки атак — з боку Криму, Білорусі та лінії кордону. Також повідомлялося про кількість військових.

В Україні розроблено дев’ять сценаріїв на випадок посилення конфронтації», — повідомив Олексій Арестович.

Росію, своєю чергою, турбує посилення присутності в Україні іноземних військових, у тому числі й на навчаннях у Чорному морі.

Важливо! Викладена в матеріалі інформація має оглядовий характер і не є анонсом ймовірної події.

Теги:
#Україна #США #Росія #Військові
Нардеп Роман Соха йде з фракції "Слуга народу"
Політика
Остання крапля: нардеп під оплески залишив фракцію "Слуга народу" через нового заступника Єрмака
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Нардеп Роман Соха йде з фракції "Слуга народу"
Остання крапля: нардеп під оплески залишив фракцію "Слуга народу" через нового заступника Єрмака
Дата публікації
Категорія
Андрій Богдан відвідав галасливу вечірку LUX FM CHERRY PARTY
У день пам’яті жертв Голодоморів Андрій Богдан засвітився на закритій вечірці із Монатиком
Дата публікації
Категорія
Штам коронавірусу "Омікрон"
Вакцини не панацея: глава Moderna попередив про підступ омікрон-штаму COVID-19
Дата публікації
Категорія
Удар був такий сильний, що молодому копу вижити не вдалося
У Херсоні поїзд переїхав 22-річного поліцейського: подробиці та фото
Дата публікації
Категорія
На новорічні свята українці можуть полетіти як на зимовий відпочинок, так і в теплі краї
Новий рік за кордоном: топ-8 варіантів для відпочинку на свята