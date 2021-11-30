У Росії знайшли винних у "військовій істерії" біля кордонів

Сергій Лавров, голова РосМЗС вважає, що істерія постійно розжарюється.

У Росії продовжують звинувачувати Сполучені Штати Америки у нагнітанні істерії на тлі посилення присутності військового контингенту РФ біля кордонів України. Раніше про це заявляв речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Нову заяву зробив глава російського МЗС Сергій Лавров.

Він зазначив, що окрім нагнітання, США також "обклали" Росію військовими базами.

У Росії заперечують агресію і вважають заяви США про ймовірність ескалації конфлікту між РФ та Україною "вкиданням", називаючи повідомлення про війська інформкампанією проти держави.

Раніше "Телеграф" писав про численні повідомлення іноземних ЗМІ про ймовірність активного конфлікту Росії та України. Розвідкою США називалися ймовірні напрямки атак — з боку Криму, Білорусі та лінії кордону. Також повідомлялося про кількість військових.

В Україні розроблено дев’ять сценаріїв на випадок посилення конфронтації», — повідомив Олексій Арестович.

Росію, своєю чергою, турбує посилення присутності в Україні іноземних військових, у тому числі й на навчаннях у Чорному морі.

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