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Росіяни рвонулися скуповувати дорогоцінні метали, черги стоять з 5 ранку: відео

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Росіяни хочуть зберегти заощадження Новина оновлена 17 березня 2022, 14:44
Росіяни хочуть зберегти заощадження

На тлі падіння рубля жителі "великої" рф намагаються зберегти свої заощадження

Щоденне падіння курсу рубля призвело до того, що росіяни почали масово скуповувати дорогоцінні метали – золото, срібло, платину та інше.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Черги за золотом формуються вже з п’ятої ранку (у Москві зараз лише кілька точок, де можна купити дорогоцінні метали). Купують усе, навіть у вигляді дрібних монеток.

Нагадаємо, що після початку вторгнення росії в Україну багато компаній відмовилися співпрацювати з росіянами, а їхній список продовжує неухильно зростати. Зокрема за останню добу з ринку рф пішли технологічні компанії. Також у країну перестануть експортувати "уколи краси". Люди залишаються без звичних речей, втрачають роботу.

Як повідомлялося раніше, через західні санкції російський автовиробник АвтоВАЗ був змушений призупинити виробництво через брак комплектуючих.

Тим часом у рф серйозно замислилися над поваленням путіна. Відтепер у росії створюється Рух Опору, який працюватиме для перевороту в країні та початку повстання.

Теги:
#Золото #Росія #Срібло #РФ #Коштовності
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